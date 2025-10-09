VIDEO. Kā Jurijs Djakonovs atklāj savu radošuma kodu 0
“Baigais Numurs” raidījuma viesis – aktieris Jurijs Djakonovs – atklāj savu ceļu uz skatuvi, kas nebūt nav bijis viegls. Viņa stāsts sākās ar izaicinājumu: pārcelšanās uz Rīgu un iestāšanās Latvijas Kultūras koledžā, kad latviešu valodas zināšanas bija minimālas. Tomēr neatlaidība un spēja ātri apgūt valodas prasmes ļāva viņam īstenot sapni par aktiermākslu.
Raidījumā Jurijs dalās pieredzē par pārvarētajām grūtībām un ceļu uz profesionālo izaugsmi. Tāpat sarunā tiek meklēta atbilde uz jautājumu – vai radošumam ir savs kods? Saskaņā ar numeroloģiju Jurija dzīves ceļš atklājas viņa skaitļos: apziņas skaitlis 2, misija 4, realizācija 6 un būtība 3.
Par radošuma noslēpumiem, dzīves izvēlēm un iedvesmas avotiem – skaties jaunajā “Baigais Numurs” epizodē YouTube kanālā.
Skatieties pilnu epizodi “Baigais Numurs EP#07 Vai eksisitē radošuma kods ” ar Juriju Djakonovu, lai uzzinātu, kā numeroloģija var palīdzēt cilvēkiem labāk saprast sevi un savu ceļu dzīvē!
Tāpat sekojiet Ilzei instagram, lai uzzinātu vairāk par numeroloģiju un tās praktisko pielietojumu ikdienas dzīvē: @ilze.numba.numerologe