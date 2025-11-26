“Tīrradnis īpaši pārliecina” – patiesi šausmīgs ēdienkartes tulkojums Rīgas ēstuvē satricina soctīklotājus 14
Kādā Rīgas apkaimē durvis vaļā vērtas ēstuvei, kas ļoti ātri piesaistījusi sociālo tīklu lietotājus. Tiesa, ne tā labākā iemesla dēļ.
Tērzēšanas platformsa “X” lietotājs ar segvārdu Grandamigo Centrifugo raksta: “Rajonā atvērusies ēstuve, kas piedāvā (citēju) mocarellas pirkstus, mac & cheese kodumiem (jā, tieši datīvā) un vistas tirradni. Tīrradnis īpaši pārliecina. Viņi visu ēstuvi tā varēja nosaukt.”
Viņš norāda, ka ēstuve, kurā tiek piedāvāti ēdieni, kuru nosaukums neveiksmīgi tulkots no angļu valodas, atrodas Stirnu ielā 40.
Kāds ieraksta komentētājs atzīst, ka tas ir šausmīgi, taču atklāj, ka pēc nostāstiem, tur vienu brīdi bijusi itin laba pica.
“Es droši vien tur kāju nespertu. Jo ar sanitāro normu ievērošanu droši vien ir apmēram tāpat kā ar ēdienkartes tulkošanu,” cits piebilst.
Tikmēr vēl kāds apgalvo, ka cilvēks, kurš nav filologs, var vispār nezināt, kas ir datīvs.
“Mac and Cheese var iekost, to saprotu, un pirkstiņus arī, bet kas ir vistas tīrradnis? Katrā ziņā, ja gribētu nodibināt melnā humora restorānu, es izvēlētos šos nosaukumus. Ir aizdomas, ka tulkojumos ir piedalījies Groks,” kāds norāda uz pazīmēm, ka tulkojumā izmantots mākslīgā intelekta rīks.
Vēl kādu īpaši uzrunājis vārds ‘tīrradnis’: “Tīrradņi ir tikai metāliem, bet metālā kožot var zobus izlauzt, tā ka saturiski kompozīcija nevainojama.”