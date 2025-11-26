Foto: Canva, ekrānuzņēmums no “X”

“Tīrradnis īpaši pārliecina” – patiesi šausmīgs ēdienkartes tulkojums Rīgas ēstuvē satricina soctīklotājus 14

LA.LV
6:22, 26. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Kādā Rīgas apkaimē durvis vaļā vērtas ēstuvei, kas ļoti ātri piesaistījusi sociālo tīklu lietotājus. Tiesa, ne tā labākā iemesla dēļ.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Lasīt citas ziņas

Tērzēšanas platformsa “X” lietotājs ar segvārdu Grandamigo Centrifugo raksta: “Rajonā atvērusies ēstuve, kas piedāvā (citēju) mocarellas pirkstus, mac & cheese kodumiem (jā, tieši datīvā) un vistas tirradni. Tīrradnis īpaši pārliecina. Viņi visu ēstuvi tā varēja nosaukt.”

Viņš norāda, ka ēstuve, kurā tiek piedāvāti ēdieni, kuru nosaukums neveiksmīgi tulkots no angļu valodas, atrodas Stirnu ielā 40.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?

Kāds ieraksta komentētājs atzīst, ka tas ir šausmīgi, taču atklāj, ka pēc nostāstiem, tur vienu brīdi bijusi itin laba pica.

“Es droši vien tur kāju nespertu. Jo ar sanitāro normu ievērošanu droši vien ir apmēram tāpat kā ar ēdienkartes tulkošanu,” cits piebilst.

Tikmēr vēl kāds apgalvo, ka cilvēks, kurš nav filologs, var vispār nezināt, kas ir datīvs.

“Mac and Cheese var iekost, to saprotu, un pirkstiņus arī, bet kas ir vistas tīrradnis? Katrā ziņā, ja gribētu nodibināt melnā humora restorānu, es izvēlētos šos nosaukumus. Ir aizdomas, ka tulkojumos ir piedalījies Groks,” kāds norāda uz pazīmēm, ka tulkojumā izmantots mākslīgā intelekta rīks.

Vēl kādu īpaši uzrunājis vārds ‘tīrradnis’: “Tīrradņi ir tikai metāliem, bet metālā kožot var zobus izlauzt, tā ka saturiski kompozīcija nevainojama.”

LA.LV Aptauja

Vai, jūsprāt, kafejnīcās ir jāievēro latviešu valodas normas?

  • Jā, protams
  • Nē, man vienalga
  • Būtu labi, jā...
  • Man nav viedokļa

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Vai ar “paldies” pietiks? Ēdināšanas nozares pārstāvis vērš uzmanību uz kādu ļoti nesakārtotu jautājumu
RAKSTA REDAKTORS
Uz kuriem restorāniem vai kafejnīcām dodas Latvijas 3 zināmākie pavāri, kad pašiem negribas gatavot? Atbild Sirmais, Tannis un Jansons
RAKSTA REDAKTORS
“Tas ir absolūti nepieņemami!” Cilvēki neizpratnē, kāpēc CSDD kafejnīcā apkalpošana notiek tikai krievu valodā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.