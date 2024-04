VIDEO. Kokteiļa dzeršana un sitiens šoferim pa seju autobusa reisā Valka-Rīga beidzies ar pamatīgu kautiņu Ieteikt







Autobusa reisā Valka-Rīga šo otrdien, 23.aprīlī, noticis konflikts starp autobusa šoferi un kādu pasažieri alkohola reibumā, kas rezumējies ar kautiņu ārpus autobusa, kurā iesaistījās kāds pasažieris. Video un sīkāku indicenta aprakstu soctīklā “Facebook” publicēja “Sadursme.lv”.

“23.aprīlī reisa autobusā Valka-Rīga radās konflikts starp autobusa vadītāju un kādu iereibušu pasažieri,” informēja “Sadursme.lv”, publicējot aculiecinieces video un teikto par notikušo autobusā.

“Piedzēries vīrietis izgāza autobusa salonā alkohola kokteili, un autobusa šoferis palūdza satīrīt, vienlaicīgi ievēroja, ka uz beņķiem stāv somas, par ko šoferis aizrādīja. Taču šis dzērājs nereaģēja. Autobusa šoferis apstājās tuvākajā pieturā un palūdza vīrieti novākt somas no beņķiem, viņš ignorēja, un tad autobusa šoferis pavēlēja izkāpt no autobusa. Arī to iereibušais pasažieris ignorēja, tad šoferis centās to izdarīt ar varu. Šoferim tas neizdevās, un šoferis palūdza citu pasažieri palīdzēt izsēdināt iereibušo kungu. Viņi piecēla iereibušo kungu kājās, un viņš sadusmojās, iesitot autobusa vadītājam pa seju. Un tad iesaistījās viens no pasažieriem, un kautiņš turpinājās ārpus autobusa.”

Vairāki simti “Facebook” lietotāji reaģējuši uz šo video un ierakstījuši arī savus komentārus pie publicētā video un aculiecinieces ieraksta.

“Vajadzēja policiju izsaukt, un nesmērēt rokas ap apreibušo pasažieru…” ieteica Andris. Kāds cits turpina: “Klauni. Lai kāds tas cilveks tur bija, tev ir jagroza baranka un jaizsauc policija, nevis javicina rokas!”

“Autobusa vadītājs nemet ārā alkānu – viss ir slikti. Autobusa vadītājs izmet ārā alkānu – viss ir slikti,” komentēja Jānis.

“Lidmašīnas tak iereibušos nelaiž. Kur problema to pašu darīt arī autobusos?” jautāja Sandis. Zane norāda: “VTU šoferītis malacis! Un kamēr menti atbrauktu, tikmēr paietu vesela mūžība. Tādus bez žēlastības sviest ārā.”

“Tādu agresīvu dzērāju paliek arvien vairāk. Zinu, ko saku, jo pats strādāju ar pasažieriem,” secināja Ainārs.

Kriksis raksta: “Tātad reāli autobusa šoferis kopā ar vēl kādu citu pasažieri piekāva un izmeta no autobusa kādu iereibušu pasažieri par to, ka viņš kaut ko izlēja. Un par to. ka somas bija uz krēsla. Tās arī vienkārši izmeta no autobusa, krieviski lamājoties. Un vēl grāvī gulošam uzšāva. Interesanti.”

“Man patīk šie komentāri! Vīrieši – pareizi, nav ko tur ostīt, pa seju un lieta darīta! Sieviešu kolektīvs – āpāc! Tas tak barbarisms! Kur ir policija? Tā tač nedrīkt,” piebilda komentāros kāds vīrietis.

“Sakiet, lūdzu, vai tas normāli?????” jautāja Iveta. “Sen atpakaļ, vēl neapzinīgā vecumā kādus pāris gadus biju autobusa vadītājs, un tamlīdzīgas situācijas atrisināju vienkārši. Paziņoju, ka autobuss tālāk nebrauks, kamēr problēma nebūs atrisināta. Pārējie pasažieri dažu minūšu laikā tika galā ar tādiem jefiņiem …” tā no savas pieredzes komentēja Uvis.

