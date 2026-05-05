VIDEO. Krievi ar aviācijas bumbām uzbrūk Zaporižjai – 12 cilvēki nogalināti, daudzi ievainoti 0

LETA
20:52, 5. maijs 2026
Otrdien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižjas un Kramatorskas pilsētās nogalināti vismaz 17 cilvēki.

Zaporižjā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 16 cietuši.

Zaporižjā krievi ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem, deg automašīnas, veikals un uzņēmums, pavēstīja Zaporižjas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka triecienā Kramatorskas pilsētai Doneckas apgabalā nogalināti pieci cilvēki.

“Viņi trāpīja tieši pilsētas centrā, cilvēkiem. Šobrīd mēs zinām par vismaz pieciem ievainotajiem un pieciem nogalinātajiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenēm un tuviniekiem. Diemžēl upuru skaits var kļūt lielāks,” pavēstīja Zelenskis.

Krievi uz Kramatorskas centru nometa trīs aviācijas bumbas.

