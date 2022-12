Naktī uz piektdienu Maskavā izcēlies ugunsgrēks kādas Krievijas armijas vienības novietnē, bet Saratovas apgabalā nezināmas personas aizdedzinājušas kara komisariātu, ziņo Krievijas mediji.

A military unit is on fire in #Moscow. The area of the fire includes about 200 square meters. pic.twitter.com/tjgxrx2TUD

— NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2022