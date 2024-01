VIDEO. Krievija naktī atkal uzbrukusi Ukrainai. Harkivā trāpīts viesnīcai, 13 cilvēki ievainoti; ir arī citi postījumi

Krievijas raķešu triecienā Harkivā trešdienas vakarā ievainoti 13 cilvēki, viņu vidū ir arī divi ārzemnieki, pavēstīja Harkivas apgabala prokuratūra.

“Ievainoti 13 cilvēki. Viņu vidū ir Turcijas pilsone un Gruzijas pilsonis, abi ir Turcijas medija žurnālisti,” teikts prokuratūras paziņojumā.

Desmit cilvēki atrodas slimnīcā, trim palīdzība sniegta uz vietas.

Prokuratūra sākusi pirmstiesas izmeklēšanu pēc kriminālkodeksa panta par kara likumu un paražu pārkāpumu.

Trešdien aptuveni plkst.22.30 Krievijas karaspēks Harkivā veica raķešu triecienu viesnīcas teritorijai. Pēc divu raķešu S-300 trāpījuma izraisījās ugunsgrēks. Viesnīcas ēkai nodarīti postījumi.

Bojājumi nodarīti arī automobiļiem, cietušas uzņēmumu ēkas un dzīvojamie nami.

Atbilstoši provizoriskajai informācijai krievi raķetes izšāvuši no Belgorodas apgabala.

Triecienā Harkivas centrā cietusi viesnīca “Park Hotel”.

11 people have been injured in Kharkiv due to the russia’s missile attack into a civilian facility – a hotel. pic.twitter.com/1YCfgbkmXZ

This morning, the russian terrorist state hit a hotel in the center of Kharkiv. There are at least a dozen victims. Among the injured are Turkish journalists who were staying at the hotel.

1/n pic.twitter.com/S83qUvImhM

— Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) January 11, 2024