“Tādam plānam zināma militārā loģika ir.” Rajevs analizē turpmāko Krievijas armijas taktiku frontē Ukrainā Ieteikt







“Ir jāsaprot, ka tā ir kārtējā konspiroloģijas teorija. Visiem vienmēr gribas pastāstīt, kā tad tas karš attīstīsies,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” savu komentāru iesāka Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs (AS), NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, apspriežot 15.decembrī Vācijas laikrakstā “Bild” publicēto informāciju, ka Krievija esot apņēmusies karu Ukrainā turpināt un ieņemt Harkivu, Zaporižju un Dņipro. Līdz 2024.gada beigām Krievija plānojot pilnībā ieņemt Doneckas un Luhanskas apgabalus, kā arī aiziet līdz Oskilas upei Harkivas apgabalā, tā ziņoja “Bild”, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestā.

“Bet ir jāsaprot Krievijas pozīcija. Pēc Krievijas likumiem Zaporižja, Luhanska, Doņecka, Hersona ir Krievijas teritorija. Viņi tā uzskata, ka tā ir viņu teritorija, un viņi to ir ieņēmuši – tā pieder viņiem. No krievu redzespunkta, kā to redz Putins, – ukraiņi okupē Krievijas teritoriju, nevis Krievija okupē Ukrainas teritoriju. Tāpēc ir absolūti skaidrs, ka Krievija turpinās šo karu, un viņi vēl joprojām turpinās iet uz priekšu,” tā Vācijas laikrakstā “Bild” publicēto informāciju TV24 raidījumā komentēja NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Rajevs uzskata, ka neskatoties uz to, ka tā visa ir “konspiroloģiskā teorija”, tomēr daļa loģikas tajā visā esot.

“Jo ir skaidrs, ka pārcelties pāri Dņeprai un ieņemt Hersonu, un ieņemt visu Hersonas apgabala teritoriju, – krievi to nedarīs. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums! Un tas ir saistīts ar ļoti lielām problēmām. Bet virzīties uz priekšu – uz Dņipropetrovsku un uz Harkivu, jā, tas ir iespējams. Un tādam plānam zināma militārā loģika ir, un tad Krievija izveido savu jauno robežu ar Ukrainu daļēji pa Dņepras upes krastu, un tad tālāk tur, kur Dņeprai ir tas lielais pagrieziens pie Dņipro – tur aiziet uz priekšu pa taisno līniju uz ziemeļiem,” tā pieļauj Rajevs, runājot par Krievijas iespējamajiem nākotnes plāniem un miltāro taktiku Ukrainas teritorijā.

Jau vēstīts, ka Krievija apņēmusies karu turpināt un ieņemt Harkivu, Zaporižju un Dņipro, tā piektdien, 15.decembrī vēstīja vācu laikraksts “Bild”, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestā.

Līdz 2024.gada beigām plānots pilnībā ieņemt Doneckas un Luhanskas apgabalus, kā arī aiziet līdz Oskilas upei Harkivas apgabalā.

Līdz 2026.gada beigām Krievija plāno turpināt uzbrukumu, sagrābt lielu daļu Zaporžjas, Dņipropetrovskas un Harkivas apgabalu teritoriju, arī Harkivu, Dņipro un Zaporižju, bet Hersonas frontē noturēt aizsardzību pie Dņepras, neuzbrūkot labajam krastam, Hersonai un Odesai.

“Visas austrumu teritorijas pa kreisi no Dņepras ir jāiekaro 36 mēnešu laikā,” sacījis avots. Krievijas līderi katru gadu Ukrainā gatavi zaudēt līdz 100 000 karavīru, uzskata izlūkdienests.