Sociālajā vietnē “X” izvērtusies diskusija par auto novietošanu labiekārtotajā teritorijā ap Dailes teātri. Video vietnē publicējis lietotājs merelysimple.

“Stāvvieta pie @daile_lv laikam pamazām pārvēršas par publisku telpu. Atvainojos, publiskā telpa pārvēršas par stāvvietu. Atkal. Kā pelējums. Kāpēc teātris ar tikko izbūvēto laukumu ko tādu pieļauj?” vaicā merelysimple.

“Teātris noteikti pieļauj tapēc, ka cirvji kas būvēja auto stāvvietu neieplānoja un neizbūvēja,” prāto vairisk.

Viņam atbild merelysimple, ka stāvietas tur ir izbūvētas.

Savukārt Dārts Vaidētājs raksta: “Es nekad nebraukšu uz teātri, ja man nebūs, kur droši un ērti novietot auto. Tieši tik vienkārši. Teātri apmeklēju, braucu no laukiem, augtsprātīgo galvaspilsētnieku naidu pret citiem cilvēkiem neizprotu.”

“Kas tev tur par daļu??? Teātra laukums, teātris arī izdomās, kā un ko pieļaut,” diskusijā iesaistās Andronik.

“Njā, pagājušonedēļ parādījās, pat gadu nespēja izturēt bez auto tur. Uzreiz tik neglīts tas stūris… žēl,” secina Edīte Ķirse.

“Pagaišnedēļ to pašu pamanīju. Prikols ka “dziļumā” ir stāvvieta ar savilktām stāvvietu līnijām. Bet pie Šarlotes ielas iebrauktuves zīme, ka ar Dailes atļaujām drīkst. Kas nozīmē ka visur drīkst. Kārtējais nepārdomātais caurums,” piebilst SlavasZāle.

Savukārt vēl citā ierakstā vietnē “X”, kas apspriež šo pašu jautājumu, atbildi sniegusi arī Rīgas pašvaldības policija, kas norāda, ka “pēdējā laikā šo adresi regulāri apsekojam. Šajā vietā transportlīdzekļi var iebraukt tikai ar Dailes teātra atļaujām. Vienā gadījumā esam konstatējuši 2 transportlīdzekļus, kas bija bez atļaujām. Citos gadījumos CSN pārkāpumi netika konstatēti.”

Labdien! Pēdējā laikā šo adresi regulāri apsekojam. Šajā vietā transportlīdzekļi var iebraukt tikai ar Dailes teātra atļaujām. Vienā gadījumā esam konstatējuši 2 transportlīdzekļus, kas bija bez atļaujām. Citos gadījumos CSN pārkāpumi netika konstatēti. — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) April 16, 2024

Atsaucoties uz šo ierakstu, merelysimple konstatē, ka šādu situāciju pieļauj pat Dailes teātris.

Dailes teātris skaidro, ka teātra fasādes priekšlaukums arvien ir paredzēts kā no transportlīdzekļiem brīva zona. Par to teātris ir iestājies arī projekta izstrādes laikā un arvien vēlamies pilnveidot apkārtējo vidi ap teātri, padarot to pilsētniekiem pievilcīgu. Pie ieejas priekšlaukumā automašīnas vairs nevar novietot, arī lielākā daļa seguma nav piemērots transportam, taču projekts un saskaņojumi norāda, ka ir teritorijas daļa, kur automašīnas drīkst iebraukt un tās drīkst novietot. Transports drīkst iebraukt ar Dailes teātra atļauju. Tur brauktuvju segums ir paredzēts vieglo automašīnu lietošanai un epizodiski arī smago automašīnu lietošanai.

Šobrīd darbinieku un tehniskā transporta novietošana Šarlotes ielas puses piebrauktuvē ir tikai īslaicīgs risinājums uz laika posmu, kamēr teātrī notiek remontdarbi. Teātrī tieši šajās dienās tiek uzsākti Mazās zāles pārbūves darbi, visa darbinieku stāvvietu daļa un vēl piegulošā teritorija, kas bija paredzēta teātra darbinieku automašīnu novietošanai, preču piegādei un tehnisko risinājumu piegādei uz remontdarbu laiku ir nodota būvniekam un tā pārtaps par slēgtu būvlaukumu. Esam vēl pārkārtošanās procesā, tāpēc aicinām sabiedrību būt saprotošiem. Noteikti skatīsim kā transporta apjomu samazināt.

Dailes teātris regulāri sadarbojas ar pašvaldības policiju, aicinot apsekot neatļauti novietoto transportu Dailes teātra pieguļošajā teritorijā. Ievērojam arī priekšlaukuma seguma zonējumu- kur segums ir piemērots transportam un kur ne.

Teātrim ik dienu ir nepieciešams tehniskais transports, notiek preču piegādes, materiālu piegādes izrāžu vajadzībām, skatuves uzbūves darbiem nepieciešamo rekvizītu transportēšana no un uz noliktavām, kas atrodas ārpus teātra adreses, šobrīd rit ļoti intensīvs pārkārtošanās darbs. Tostarp bieži, arī tagad darbinieki teātrī strādā ļoti vēlās stundās (skatuves nobūve un uzbūve, dekorāciju ražošana u.c. aktuālie darbi), darbus pabeidzot laikā, kad sabiedriskais transports vairs nekursē. Līdz ar Mazās zāles pārbūvi arī darbinieku kafejnīcas, teātra kafejnīcas preču piegādes jāveic pa šobrīd pieejamām teātra fasādes ieejām teātrī. Tieši šajā laikā teātris pārņem savā apsaimniekošanā arī teātra apzaļumošanas darbus, kas paredz nepieciešamā inventāra un aprīkojuma piegādes.

“Lūdzam sabiedrību būt saprotošiem pārbūves laikā, kā arī teātrim pārņemot ēku apsaimniekošanā, lai jau drīzumā ar prieku tiktos jaunā teātra Mazajā zālē un baudītu gan teātra mākslu, gan pievilcīgu un sakopto vidi, “teikts teātra paziņojumā.