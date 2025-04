Foto. Ekrānšāviņš no video

VIDEO. Labu apetīti laikam nevēlēsim, bet… – šis "kustīgais" ēdiens ir kultūras sastāvdaļa







Shirouo no Odorigui ir reāls un tradicionāls japāņu ēdiens, kas pazīstams ar savu neparasto pagatavošanas un pasniegšanas veidu. Tas sastāv no mazām, caurspīdīgām zivtiņām, ko japāņu valodā sauc par shirouo (angliski ice goby, zinātniski Leucopsarion petersii), – tās tiek pasniegtas dzīvas un ēstas, kamēr tās vēl kustas.

Nosaukums “odorigui” tulkojumā nozīmē “dejojošā ēšana”, atsaucoties uz sajūtu, kad zivis mutē “dejo” jeb kustas.

Fakti par šo ēdienu:

– Izcelsme: Visbiežāk saistīts ar Fukuokas prefektūru Japānā, kur tas ir sezonāla delikatese, pieejama galvenokārt no februāra līdz aprīlim.

– Pasniegšana: Zivis parasti pasniedz nelielā glāzē vai bļodiņā ar nedaudz sojas mērces vai etiķa. Etiķis nedaudz nomierina zivju kustības un uzlabo garšu. Ēdējs tās izdzer vai izķer ar irbulīšiem, kamēr tās vēl dzīvas kustas un “dejo” mutē.

– Kultūras konteksts: Tiek uzskatīts, ka tradīcija aizsākusies pirms aptuveni 300 gadiem, iespējams, kad zemnieki Fukuokā, dzerot sakē pie upes, sāka uzkost svaigi noķertas zivis. Šis ēdiens simbolizē pavasara iestāšanos un svaigumu.

– Ētiskie apsvērumi: Ēdiens ir pretrunīgs, jo daudzi uzskata, ka dzīvu radību ēšana ir neētiska vai cietsirdīga. Japānā, kur svaigums tiek augstu vērtēts, šāda prakse ir tradicionāla, taču ne visi to atbalsta. Daudziem japāņiem tā ir nostalģiska bērnības pieredze, citiem – ekstrēma gastronomiska izklaide.

– Uzturvērtība: Shirouo ir bagātas ar proteīnu un zemu tauku saturu, taču, tā kā tās ēd dzīvas, jāievēro stingri higiēnas standarti, lai izvairītos no veselības riskiem. Japāņiem tas tiek uztverts kā cieņas pilns rituāls, kas godina gan dabas ritmu, gan sezonu.

Shirouo no Odorigui ir dokumentēts kā daļa no Japānas kulinārajām tradīcijām, lai gan tas nav plaši izplatīts visā valstī. To piedāvā noteiktos restorānos, piemēram, sezonālajā Koharu restorānā Fukuokā, kur zivis tiek noķertas no Muromi upes. Tomēr mūsdienās šī prakse kļūst retāka, jo mainās attieksme pret dzīvnieku labturību.

