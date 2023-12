Ukraina pirmo reizi svin Ziemassvētkus 25.decembrī, kad to dara lielākā daļa pārējās kristīgās pasaules.

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraina atteicās no Ziemassvētku svinēšanas 7.janvārī, kā to dara Krievijas pareizticīgā baznīca, un pārgāja uz Ziemassvētku svinēšanu 25.decembrī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis attiecīgu likumu parakstīja jūlijā. Tajā norādīts, ka Ukrainas tautai ilgu laiku uzspiesta Krievijas ideoloģija teju visās dzīves jomās, arī attiecībā uz Jūlija kalendāra ievērošanu un Ziemassvētku svinēšanu 7.janvārī.

Svētdien publicētajā videouzrunā Zelenskis norādīja, ka Ziemassvētkos visa nācija kopīgi lūgsies “par mūsu brīvību, par mūsu uzvaru, par mūsu Ukrainu”. “Mēs visi kopā svinam Ziemassvētkus. Vienā datumā, kā viena liela ģimene, kā viena tauta, kā viena vienota valsts,” sacīja Zelenskis.

“Mēs uzskatām, ka Ziemassvētkus patiešām vajadzētu svinēt kopā ar visu pasauli, tālu, tālu no Maskavas,” ziņu aģentūrai AFP norādīja Odesas iedzīvotāja Olena, kura kopā ar daudziem citiem Ziemassvētku vakarā apmeklēja dievkalpojumu Kristus dzimšanas katedrālē.

“Mēs tiešām vēlamies svinēt jaunā veidā. Šie ir svētki kopā ar visu Ukrainu, ar mūsu neatkarīgo Ukrainu. Tas mums ir ļoti svarīgi,” sacīja sieviete.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas Ukrainas pareizticīgā baznīca oficiāli atdalījās no Krievijas pareizticīgās baznīcas. Pēc šķelšanās daudzi priesteri un pat veselas draudzes pārgāja no vienas baznīcas uz otru, un jaunā Ukrainas Pareizticīgā baznīca strauji attīstās un ir pārņēmusi vairākas ar Krieviju saistītas baznīcas ēkas.

Svētā Mihaila Zelta kupola klosterī, kas ir jaunās neatkarīgās Ukrainas pareizticīgās baznīcas galvenā katedrāle, svētdienas vakarā ticīgie pulcējās uz dievkalpojumu, ko vadīja baznīcas metropolīts Epifānijs.

Ukraiņi visā pasaulē atbalsta Ziemassvētku svinēšanu 25.decembrī. Arī Ukrainas Grieķu-katoļu baznīca nolēma rīkot Ziemassvētku dievkalpojumus 25.decembrī.

Zelenskis Ziemassvētku uzrunā: Tumsa zaudēs un ļaunums tiks sakauts

Zelenskis pateicās ukraiņu karavīriem, kas Ziemassvētkus sagaida ierakumos, un piebilda, ka viņa domas ir kopā arī ar visām ģimenēm, kam svētki atkal jāaizvada bez vīriem, dēliem un tēviem, kuri frontē cīnās pret krievu iebrucējiem.

“Mūsu gaismas cīnītāji, Ukrainas sargeņģeļi pierāda, ka brīnumi pastāv, taču tie mums jārada pašiem,” uzsvēra prezidents.

