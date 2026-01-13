Izaicinoši pat pieredzējušiem izmeklētājiem. Vīrietis pieķerts kapu aplaupīšanā un cilvēka ķermeņa daļu tirgošanā internetā 0
ASV varas iestādes izvirzījušas vairāk nekā 500 apsūdzību 34 gadus vecajam Džonatanam Kristianam Gerlaham pēc tam, kad viņa mājās tika atrastas vairāk nekā 100 cilvēku skeleta atliekas. Atklājums sekojis mēnesi ilgai izmeklēšanai pēc kapu aplaupīšanas Pensilvānijā.
Gerlahs tika arestēts 6. janvārī Jīdonā, Pensilvānijas štatā, netālu no Mount Moriah kapsētas. Policija ziņo, ka kopš novembra sākuma šajā kapsētā ar varu atvērti vismaz 26 kapenes.
Aizturēšanas brīdī vīrietis devās atpakaļ pie savas automašīnas, līdzi nesot lauzni un rupja audekla maisu. Tajā policisti atrada divu mazu bērnu mumificētas mirstīgās atliekas, trīs galvaskausus un citus kaulus, raksta tabloīds Metro.
Viņa dzīvesvietā Efratā, Lankasteras apgabalā, pagrabā atklāts satraucošs skats – vairāk nekā 100 cilvēku galvaskausi, kauli, mumificētas rokas un kājas, divi sadalījušies torsu fragmenti un citas skeleta atliekas. Daļa no tām bija izkārtotas, citas – saliktas kopā vai vienkārši novietotas plauktos. Vienam skeletam joprojām bija piestiprināts elektrokardiostimulators. Atrastas arī rotaslietas, kas, visticamāk, ņemtas no kapiem.
Delavēras apgabala prokurors Taners Rouzs notikušo raksturoja kā “šausmu filmu, kas atdzīvojas”, uzsverot, ka aina bijusi neticama un satricinoša pat pieredzējušiem izmeklētājiem.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Mount Moriah kapsēta, kas tiek uzskatīta par vienu no lielākajām pamestajām apbedījumu vietām valstī, bijusi galvenais Gerlaha mērķis. Policija, analizējot transportlīdzekļa numura zīmes, konstatēja, ka aizdomās turamais vairākkārt atradies Jīdonas apkārtnē tieši zādzību laikā.
Varas iestādes izmeklē arī viņa darbību sociālajos tīklos. Tiek pārbaudīta “Facebook” grupa ar nosaukumu “Cilvēku kaulu un galvaskausu pārdošanas grupa”, kur Gerlahs atzīmēts fotogrāfijās, turot galvaskausu rokās. Tāpat atrasti “Instagram” konti ar līdzīgiem attēliem un parakstiem, kas liecina par iespējamu cilvēku kaulu pārdošanu. Pašlaik nav zināms, vai kādas mirstīgās atliekas patiešām tika pārdotas un kāds bijis viņa motīvs.
Gerlaham izvirzītas apsūdzības par līķa ļaunprātīgu izmantošanu, zagtas mantas pieņemšanu, publisku pieminekļu un godājamu objektu zaimošanu, vēsturiskas apbedījumu vietas bojāšanu, ielaušanos, nelikumīgu iekļūšanu īpašumā un zādzību. Viņam noteikta drošības nauda viena miljona ASV dolāru apmērā skaidrā naudā.