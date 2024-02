FOTO: Pexels.com

VIDEO. Milzīgs odu bars kā ordas uzbrūk cilvēkiem; viņi spiesti slēpties mājās un netiek laukā, svaigā gaisā







Šīs skaistās krāsas debess izskatītās fantastiski, taču realitāte ir daudz mazāk pievilcīga. Virpuļojošie mākoņi patiesībā ir odi, kas ir izveidojuši milzīgus barus virs Indijas rietumu pilsētas Pūnas, par to raksta tabloīds Metro.

Daži iedzīvotāji šo skatu salīdzinājuši ar viesuļvētru, savukārt citi brīdinājuši, ka kukaiņu daudzums un to kodumi rada nopietnas briesmas to izplatīto slimību dēļ.

Daudzi Pūnas iedzīvotāji neuzdrošinās nemaz pamest savas mājas, savukārt bērni nedrīkst vispār doties ārā, pavadīt laiku dārzos vai parkos.

Saskaņā ar vietējo plašsaziņas līdzekļu pausto, odu skaita pieaugums Pūnas apkārtnē ir saistīts ar ūdens līmeņa celšanos Mula Mutha upē. Tas nodrošina mitrus apstākļus, kas nepieciešami, lai kukaiņi varētu attīstīties.

Moskīti ir atbildīgi par vairāku potenciāli letālu tropu slimību izplatību, tostarp malāriju, tropu drudzi un dzelteno drudzi.

Tie tiek uzskatīti par nāvējošāko radību uz planētas, un saskaņā ar dažiem aprēķiniem, ka raksta Metro, iespējams, nogalinājuši pusi no visiem jebkad dzīvojušiem cilvēkiem. Indijā gandrīz 40 miljoni cilvēku katru gadu inficējas ar slimībām, ko izplata odi.

Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija brīdina, ka šādas slimības tur izplatās visu gadu, bet ir vairāk izplatītas musonu sezonā, kas ilgst no jūnija līdz septembrim.

These are actual ‘tornadoes’ entirely made of mosquitoes. Captured in the Kharadi suburb of Pune, India. [📹 beingpuneofficial]pic.twitter.com/Db240bPASK — Massimo (@Rainmaker1973) February 10, 2024

A swarm of mosquitoes have taken over the skies of Pune. They are circling over the city’s Mutha river and are forming a mosquito tornado.#Newsmo #Pune #mosquitoes #mosquitotornado #health pic.twitter.com/6Vabo38ZZm — IndiaToday (@IndiaToday) February 14, 2024