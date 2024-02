Danusēvičs par kukaiņiem pārtikā: “Jāsaprot, ka šādas pārtikas būs arvien vairāk” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skaitītājs jautā: “Kā ar žāvētiem kukaiņiem produktos, par ko mūs brīdina? Vai mūsu pārtikas plauktos būs tādi produkti?”

Raidījuma viesis – Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs apstiprina, ka kukaiņi tiešām būs sastopami Latvijas pārtikas plauktos.

“Tā ir jaunā pārtika, kas tiek ražota no šāda tipa kukaiņiem vai tamlīdzīgiem radījumiem, pie kā mēs līdz šim neesam pieraduši. Ir jāsaprot, ka šāda pārtika būs arvien vairāk. Un jāatceras, ka ienāk ne tikai šāda pārtika, bet ir arī pārtika, kas tiek saražota mākslīgi,” kā piemēru Danusēvičs min austeres.

“Mēs zinām, ka Francijā zemnieki pasniedz no jūras izskalotas austeres, tad Holandē jau tās jau tiek ražotas laboratoriski. Tāpēc ir jārēķinās ar to, ka būs jauna pārtika. Vai mēs ēdīsim vai nē, tas būs atkarīgs no pircēja. Vai viņš pieradīs ēst skudras,” bilst LTA prezidents.

Danusēvičs atgādina: “Bērnībā jau daudzi izmēģinājuši nomizot kociņu, iebāzt skudru pūznī, notraukt skudras nost un kociņu palaizīt.”

