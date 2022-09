VIDEO. Pagrabā Jaunmārupē konstatēts 51 kilograms marihuānas Ieteikt







Ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultātā, izmeklējot kriminālprocesu saistībā ar narkotiku kontrabandu, Valsts policijas likumsargi Mārupes novadā, Jaunmārupē, pagājušonedēļ konstatēja 51 kilogramu marihuānas, kā kopējā vērtība tiek lēsta ap 500 000 eiro. Saistībā ar narkotisko vielu apriti tika aizturēts Latvijas valstspiederīgais, kuram piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka šīs narkotiskās vielas, visticamāk, ievestas no Dienvideiropas un bija paredzētas realizēšanai Baltijas valstīs.

Valsts policija bija saņēmusi informāciju par narkotiku kontrabandu no ārvalstīm, proti, par marihuānas ievešanu Latvijas teritorijā ar kravas automašīnām. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas likumsargi ilgstoši šķetinot šo lietu un veicot operatīvās un kriminālprocesuālās darbības, ieguva informāciju par personu, kas saistīta ar šo noziegumu.

Šā gada 13. septembrī policisti par narkotisko vielu nelikumīgu apriti Rīgā aizturēja 1976. gadā dzimušu vīrieti, kurš, iespējams, saistīts ar noziedzīgu grupējumu no ārvalstīm, visticamāk, no Spānijas. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona jau ilgstoši nodarbojusies ar narkotiku nelikumīgu tirdzniecību. Kā arī jāpiemin, ka viņš jau iepriekš ir sodīts.

Tajā pašā dienā policisti Mārupes novadā, Jaunmārupē, veica kratīšanu ar aizturēto vīrieti saistītas privātmājas pagrabā, kur konstatēja apmēram 51 kilogramu marihuānas, kas bija sadalīta pa vienam kilogramam un iepakota. Šī marihuāna, visticamāk, ievesta no Spānijas, un bijusi paredzēta Baltijas valstu tirgum, tostarp realizēšanai Latvijā.

No aizdomās turētā vīrieša tika atsavināta arī apmēram 50 000 eiro vērta automašīna “Maserati”, kas, visticamāk, nopirkta par noziedzīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizdomās turētajam vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Pēc procesuālo darbību veikšanas atsavinātā marihuāna tiks nodota iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai.

Šobrīd uzsāktajā kriminālprocesā turpinās aktīva izmeklēšana un tiek skaidrotas arī citas iesaistītās personas.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.