Paust atbalstu Krievijas agresijai ir vismaz tas pats, kas Mairim kādu piekaut! – norāda Zvejsalnieks







Zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentē boksera Maira Brieža nedienas.

“Jāatzīst, ka neesmu tik cītīgi boksera Brieža izteikumus analizējis. Ir, acīmredzot, bijuši ne pārāk gudri izteikumi. Vēl viens stāsts ir tāds, ka sportistiem un viņus apkalpojošam personālam ir jāsaprot: ja sports nebūtu saistīts ar politiku, tad sportisti nespēlētu ar savas valsts karogiem. Patīkami, ka ir sportisti ar mūsu valsts karogu. Īpaši šādās situācijās – nu sportisti ir sabiedrībā redzami cilvēki, kam ir pievērsta pastiprināta uzmanība.”

“Šeit sportistam, ja Tu esi atpazīstams augsti profesionāla līmeņa sportists, Tev ir jāsaprot, ka tava darba sastāvdaļa ir arī komunikācija ar sabiedrību. Un Tev ir jāpiedomā, ko Tu runā, kā Tu runā un kāpēc Tu runā. Un šis jautājums par attieksmi pret Ukrainas karu ir tāds, ka tajā ir tikai balts un melns.”

Zvejsalnieks norāda uz to, kā Briedis un Indrašis sevi publiski diskreditējuši: jārēķinās, ka Tava pilsoniskā pozīcija tiks vērtēta. Es iedošu salīdzinošu piemēru: Tu vari būt vislabākais sportists ar vislabākajiem panākumiem, bet – ja Tu aizej un kādu nosit vai kaut ko nozodz, atbildība Tev ir tieši tāda pati kā citiem. Un šeit ir tieši tas pats: jā, Tev ir ļoti labi sasniegumi, paldies hokejistam Mikam Indrašim par to, ka esi spēlējis izlasē, bet šobrīd Tu esi izdarījis to, ko esi izdarījis…

Tu esi izdarījis šādu izvēli, Mairi… Manā ieskatā paust atbalstu Krievijas agresijai ir vismaz tas pats, kas kādu piekaut!