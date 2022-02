Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. “Sieviete viena var izaudzināt lielisku dēlu!”: aktrise Raimonda Vazdika pastāsta, kāpēc bērnu audzināja viena Ieteikt







Aktrisei Raimondai Vazdikai privātā dzīve nav iztikusi bez sarežģījumiem, tomēr viņa nekad nav zaudējusi optimismu un uzskata, ka viņas dēls Reinis ir lielisks piemērs tam, ka arī sieviete vienatnē var izaudzināt labu vīrieti.

Atklātā sarunā ar Lauri Reiniku un Elīnu Fīrmani raidījumā “Pasaki to skaļi!” aktrise pastāsta, ka dēla tēvs diemžēl bijis atkarīgs no narkotikām, pazudis no ģimenes vēl Raimondai esot gaidībās, bet pavisam pametis šo pasauli, kad Reinim bija vien astoņi gadi.

Šobrīd dēlam ir 35 gadi, viņš strādā datorikas jomā, dzied korī “Sola” un vispār – esot kolosāls jauns vīrietis, kurš priecē savu mammu.

