VIDEO. Skandāls jauniešu hokejā: saniknota mamma pārtrauc spēli un metas strīdēties ar tiesnesi 0
Čehijas galvaspilsētā Prāgā jauniešu hokeja spēles laikā starp komandām “Ice Mammoth” un “United Selects” kāda saniknota māte izskrēja uz ledus un sāka strīdēties ar tiesnesi.
Kāds bija iemesls? Vairāki noraidījumi pret viņas dēla komandu.
Kad rezultāts bija jau 0:9, spriedze uz ledus un tribīnēs sasniedza kulmināciju — ne tikai spēlētāju, bet arī viņu vecāku vidū.
Tiesneši un treneri centās sievieti aizvest prom no ledus, taču viņa pretojās un turpināja skaļi protestēt.
Pēc notikušā aculiecinieka uzņemtais video strauji izplatījās sociālajos tīklos. Komentētāji diskutē — kurš uzvedās vissliktāk: spēlētāji, tiesneši vai dusmīgā mamma?