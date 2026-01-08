Viņi izmantos laikapstākļus! Zelenskis brīdina Ukrainas iedzīvotājus – Krievija gatavojas masveida uzbrukumam 4
9. janvāra naktī Krievija varētu veikt vēl vienu plašu triecienu Ukrainai, ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka krievi centīsies izmantot laikapstākļus savā labā.
“Ir informācija, ka šovakar varētu notikt jauns Krievijas masveida trieciens. Ir ļoti svarīgi šodien, rīt pievērst uzmanību gaisa trauksmes signāliem un pastāvīgi doties uz patvertnēm. Krievi savus paradumus nemaina, viņi cenšas izmantot laikapstākļus,” sacīja prezidents.
Viņš arī atzīmēja, ka Dņepropetrovskas un Zaporižjes reģionos pēc Krievijas uzbrukumiem infrastruktūrai bija ārkārtīgi sarežģīta situācija ar elektrību. Pēc prezidenta teiktā, tika iesaistīti visi nepieciešamie resursi elektroapgādes atjaunošanai.
8. janvārī Krievijas okupanti Krivijrihā raidīja ballistiskās raķetes uz daudzdzīvokļu mājām. Uzbrukumā tika ievainoti cilvēki. Turklāt uzbrukums pilsētā izraisīja ūdensapgādes problēmas.
Tāpat Ukrainas prezidents ceturtdien paziņoja, ka dokuments par ASV drošības garantijām Ukrainai ir gatavs pabeigšanai valstu vadītāju līmenī.
“Faktiski divpusējais dokuments par drošības garantijām Ukrainai ir gatavs pabeigšanai augstākajā līmenī ar ASV prezidentu,” platformā “Telegram” apliecināja Zelenskis.
“Ir svarīgi, ka Ukrainai izdodas arī turpmāk apvienot Eiropas un Amerikas komandu darbu un kopīgi apspriest, jo īpaši dokumentus par rekonstrukciju un ekonomisko attīstību,” norādīja prezidents.
“Tika apspriesti arī sarežģītie jautājumi par kara izbeigšanas pamatprincipiem, un Ukrainas puse iepazīstināja ar iespējamiem variantiem šā dokumenta pabeigšanai. Mēs saprotam, ka amerikāņu puse sazināsies ar Krieviju, un mēs sagaidām atgriezenisko saiti – vai agresors ir gatavs reāli izbeigt karu,” pauda Zelenskis.