Foto: AFP/SCANPIX
Trieciendronu uzbrukums Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā.

VIDEO. Raķete lidoja ar 13 000 kilometriem stundā! Krievi aizvadītajā naktī “izmanto smago artilēriju” uzbrukumiem Ļvivā 0

LA.LV
8:15, 9. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

2025. gada 8. janvāra vēlā vakarā Krievijas armija, iespējams, otro reizi kara laikā pret Ukrainu izmantoja raķešu sistēmu Oreshnik, raksta dialog.ua.

Lasīt citas ziņas

Krievijas armija pagājušajā naktī, 8. janvārī, uzsāka gaisa uzbrukumu Ļvivas apgabalam, kā rezultātā tika sabojāts infrastruktūras objekts, savā Facebook lapā rakstīja Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs. Tiek pieņemts, ka ienaidnieks izmantoja savu jaunāko ballistisko raķeti “Oreshnik”. Pēc Sadovyi teiktā, gaisa uzlidojuma trauksme Ļvivas reģionā tika izsludināta 8. janvāra vakarā.

Ap pulksten 23:49 Ļvivā atskanēja pirmie sprādzieni. Mērs saka, ka notika virkne sprādzienu.
Ukrainas bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecības sakaru nodaļas vadītājs pulkvedis Jurijs Ihnats komentārā Ukrainska Pravda atzina, ka Krievijas armija varētu trāpīt Ļvivas reģionā ar raķeti no Kapustin Yar mācību poligona Astrahaņas reģionā, un tieši tur tiek izvietota vidēja darbības rādiusa raķešu sistēma Oreshnik. No tā tika secināts, ka krievu okupanti apšaudīja Ļvivas reģionu ar Oreshnik raķeti.

Andrijs Sadovyi uzsvēra, ka šobrīd vēl nav zināms, kādus konkrētus ieročus Krievijas armija izmantoja uzbrukuma laikā Ļvivas apgabalam. Tas būtu jāprecizē Ukrainas militārpersonām.

Mērs sacīja, ka ienaidnieka uzbrukuma rezultātā tika bojāts kritiskās infrastruktūras objekts, un ugunsgrēka dzēšana turpinās.

Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku gaisa pavēlniecība “Rietumi” vietnē Facebook paskaidroja, ka Krievijas Federācijas okupācijas armija 8. janvārī pulksten 23:00 uzsāka raķešu uzbrukumu Ļvivas infrastruktūrai, izmantojot vienu ballistisko raķeti.

Gaisa raķete pārvietojās ar ātrumu 13 tūkstoši kilometru stundā pa ballistisko trajektoriju.

Tagad eksperti pēta šīs raķetes elementus, lai noteiktu tā veidu. Ja tiks konstatēts, ka Krievijas okupanti uzbruka Ļvivas kritiskajai infrastruktūrai ar raķeti Oreshnik, tad tas nozīmēs tās otro izmantošanu karā pret Ukrainu. Ienaidnieks pirmo reizi šo raķeti izmantoja 2024. gada novembrī streika laikā Dņepras pilsētai. Tad, kā ziņo plašsaziņas līdzekļi, ienaidnieks uzbruka Yuzhmash rūpnīcai.

