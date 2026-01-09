VIDEO. Raķete lidoja ar 13 000 kilometriem stundā! Krievi aizvadītajā naktī “izmanto smago artilēriju” uzbrukumiem Ļvivā 0
2025. gada 8. janvāra vēlā vakarā Krievijas armija, iespējams, otro reizi kara laikā pret Ukrainu izmantoja raķešu sistēmu Oreshnik, raksta dialog.ua.
Krievijas armija pagājušajā naktī, 8. janvārī, uzsāka gaisa uzbrukumu Ļvivas apgabalam, kā rezultātā tika sabojāts infrastruktūras objekts, savā Facebook lapā rakstīja Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs. Tiek pieņemts, ka ienaidnieks izmantoja savu jaunāko ballistisko raķeti “Oreshnik”. Pēc Sadovyi teiktā, gaisa uzlidojuma trauksme Ļvivas reģionā tika izsludināta 8. janvāra vakarā.
Ukrainas bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecības sakaru nodaļas vadītājs pulkvedis Jurijs Ihnats komentārā Ukrainska Pravda atzina, ka Krievijas armija varētu trāpīt Ļvivas reģionā ar raķeti no Kapustin Yar mācību poligona Astrahaņas reģionā, un tieši tur tiek izvietota vidēja darbības rādiusa raķešu sistēma Oreshnik. No tā tika secināts, ka krievu okupanti apšaudīja Ļvivas reģionu ar Oreshnik raķeti.
Andrijs Sadovyi uzsvēra, ka šobrīd vēl nav zināms, kādus konkrētus ieročus Krievijas armija izmantoja uzbrukuma laikā Ļvivas apgabalam. Tas būtu jāprecizē Ukrainas militārpersonām.
Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku gaisa pavēlniecība “Rietumi” vietnē Facebook paskaidroja, ka Krievijas Federācijas okupācijas armija 8. janvārī pulksten 23:00 uzsāka raķešu uzbrukumu Ļvivas infrastruktūrai, izmantojot vienu ballistisko raķeti.
Tagad eksperti pēta šīs raķetes elementus, lai noteiktu tā veidu. Ja tiks konstatēts, ka Krievijas okupanti uzbruka Ļvivas kritiskajai infrastruktūrai ar raķeti Oreshnik, tad tas nozīmēs tās otro izmantošanu karā pret Ukrainu. Ienaidnieks pirmo reizi šo raķeti izmantoja 2024. gada novembrī streika laikā Dņepras pilsētai. Tad, kā ziņo plašsaziņas līdzekļi, ienaidnieks uzbruka Yuzhmash rūpnīcai.