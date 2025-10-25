VIDEO. “Šo redzot, Rīgas bērnu vecāki jau būtu zvanījuši policijai un medniekiem…” Gārsenes pagastā nofilmēti divi vilki ar medījumu zobos 0

17:33, 25. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Dažādās sociālo mediju platformās pēdējās dienās “klejo” video, kurā redzami divi vilki. Vienam no tiem mutē medījums – iespējams, stirna.

Video vilki redzami ātrā solī ejot uz meža pusi. Lai arī tas filmēts ar “zoom” funkciju, spriežot pēc video, vilki no video autora atrodas dažu simtu metru attālumā.

Platformā “Facebook” video skatīts teju pusmiljonu reižu. Tas publicēts Aknīstes, Asares un Gārsenes kopējā profilā. “Gārsenes pagastā klaiņo vilki vien 200 metru attālumā no apdzīvotas vietas,” rakstīts pie video.

Tāpat video atrodams arī platformā “Threads”. Tur video pārpublicējusi kāda sieviete. Viņa raksta: “Kad skolas ceļš kļūst par “National Geographic” epizodi. 😄🐺 Krustdēla rīta gājiens.”

Komentāros cilvēki asprātīgi:

“Kam viņiem cementa maiss…?”

“Krustdēls ir tas, kurš nes vai tas, kuru nes?”

“Ko viņš nes?” “Iknedēļas nodokli.”

“Skaisti pa gabalu un skaisti, ka šiem jau ir medījums zobos, un skaisti, ka tas nav kāds mazs cilvēkbērns…🫣😬”

“Šo redzot, Rīgas bērnu vecāki jau būtu zvanījuši policijai, medniekiem un sazin kam vēl.🤭”

“Kas pa pelēcīšiem! 😄 Ņammu stiepj. 😁”

“No pastkastītes avīzi nes mājās. Tie ir vienradži.”

Ekrānšāviņš/ “Threads”
