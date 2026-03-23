VIDEO. Sociālos tīklus atkal priecē izspūrušais lācis, kas Ukrainā modies no ziemas miega
Netālu no Kijivas esošā dzīvnieku patversmē no ziemas miega pamodušies lāči, iezīmējot pavasara iestāšanos. Viena no šo pinkaiņu pamošanos katru gadu soctīklotāji gaida ar platu smaidu.
Lācene Čada dzīvo rezervātā, kas atrodas Berezivkā, Ukrainā. Lai gan daudzi domā, ka viņa ir polārlācis, lāču meitene patiesībā ir Himalaju lācis. Viņa lielu daļu savas dzīves pavadīja cirkā, pirms tika izglābta. Rezervātā Čada dzīvo jau vairākus gadus.
Lai arī no malas varētu izskatīties, ka lācenes kažoks ir izspūris saldās ziemas miega snaudas dēļ, patiesībā tas vairāk saistāms ar faktu, ka lācene jau ir 28 gadus veca.
Lai gan dzīvnieks izskatās miegains, speciālisti norāda, ka pēc uzvedības pazīmēm tas jūtas labi – lācei nodrošināti piemēroti dzīves apstākļi, barība un plaša teritorija.