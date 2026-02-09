VIDEO. Makšķerēšana attālinātajiem darbiniekiem? Kazahstānas jaunuzņēmums piedāvā ķert zivis ar viedtālruni 0
Kazahstānas jaunuzņēmums “GoFish” nācis klajā ar neparastu ideju, kas sola mainīt priekšstatu par makšķerēšanu. Uzņēmuma izstrādātā koncepcija ļauj lietotājiem makšķerēt attālināti — bez došanās pie ūdens, izmantojot vien viedtālruni un interneta pieslēgumu.
Ideja ir vienkārša: lietotājs atver lietotni, pieslēdzas kamerai un attālināti kontrolē īstu makšķeri, kas uzstādīta pie reālas ūdenstilpes krasta. Ekrānā tiešraidē redzams pludiņš, ūdens virsma un pat zivju pieķeršanās brīži.
Pašlaik projekts darbojas tikai vienā vietā — pie ezera netālu no Almati, kur uzstādīta ar kamerām un tālvadību aprīkota “gudrā” makšķere. Tomēr nākotnē “GoFish” komanda plāno paplašināt šo ideju arī ārpus Kazahstānas, paredzot jaunu makšķerēšanas punktu izveidi Meksikā, Itālijā un Norvēģijā.
Izstrādātāji norāda, ka ideja radusies no vēlmes izrauties no ikdienas rutīnas. Viņuprāt, tā vietā, lai bezgalīgi ritinātu sociālos tīklus, cilvēki var atvērt lietotni un doties makšķerēt — neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas birojā vai mājās. Aprīkojums esot testēts vairākus mēnešus reālos apstākļos, tostarp ziemā, kad ūdens virsma aizsalst.
Tuvākajā laikā “GoFish” plāno uzsākt “Kickstarter” kampaņu, lai piesaistītu finansējumu projekta attīstībai un ienākšanai starptautiskajos tirgos. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti jaunu makšķeru uzstādīšanai dažādās valstīs un lietotnes uzlabošanai.
Projekta veidotāji uzskata, ka šī iniciatīva varētu uzrunāt ne tikai aizrautīgus makšķerniekus, bet arī tos, kuri vienkārši vēlas atpūsties — bez gariem pārbraucieniem, telšu celšanas un agras celšanās.
Tomēr interneta lietotāju vidū ideja raisījusi arī neizpratni. Daļa komentētāju uzskata, ka makšķerēšanas būtība slēpjas tieši fiziskā klātbūtnē pie ūdens, dabas tuvumā un procesā, kuru neesot iespējams aizstāt ar ekrānu.