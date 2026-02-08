VIDEO. Vīrietis uzrāpjas uz lidmašīnas jumta, izsmej apkalpi un aizkavē reisu par divām stundām 0
Janvāra izskaņā Spānijā, Valensijas Manises lidostā, noticis neparasts incidents – kāds vīrietis uzrāpās uz pasažieru lidmašīnas jumta, izsmejot apkalpes darbiniekus un izraisot divu stundu ilgu reisa kavēšanos.
Kā redzams pasažiera uzņemtajā video, vīrietis, kurš, pēc vietējo mediju ziņām, ir 24 gadus vecs Marokas pilsonis, neilgi pirms pulksten 18.00 uzrāpās uz “Vueling” aviokompānijas “Airbus A320” lidmašīnas, kas gatavojās reisam uz Amsterdamu. Viņš skaļi kliedza uz lidostas darbiniekiem, skrēja pāri lidmašīnai un demonstratīvi ignorēja viņu lūgumus nokāpt lejā.
Video materiālā redzams, kā vīrietis, atrodoties uz lidmašīnas jumta, sit sev pa krūtīm, dejo, liek pirkstus ausīs, izlikdamies, ka nedzird personāla teikto. Vienā brīdī viņš no mugursomas izņēma dzēriena bundžu, atvēra to un izdzēra, kamēr apkalpes darbinieki bezspēcīgi vēroja notiekošo.
Vīrieša uzvedība ilga vismaz desmit minūtes un izraisīja aptuveni divu stundu kavēšanos reisam uz Amsterdamu. Par notikušo tika izsaukti Spānijas Civilās gvardes darbinieki, jo vīrietis bija pārkāpis aviācijas drošības noteikumus.
Likumsargiem izdevās viņu pierunāt nokāpt no lidmašīnas. Pārbaudē tika konstatēts, ka mugursomā nav ieroču, un notikuma vietā tika izsaukta arī medicīniskā palīdzība.
Spānijas lidostu un aeronavigācijas dienests paziņojis, ka vīrietis nav radījis tiešus draudus pasažieru drošībai.
Pēc incidenta lidmašīnai tika veikta rūpīga tehniskā pārbaude, un “Vueling” tehniskās apkopes speciālisti konstatēja, ka lidmašīnas augšējā korpusa daļa nav bojāta.