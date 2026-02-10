VIDEO. Skats, kas neatstāj vienaldzīgu: cilvēki palīdz briežiem izkļūt no ledus slazda 0
Lai arī daba ziemā ir skaista un ar sava veida burvību, dzīvniekiem nereti tas ir grūtību laiks. Ir grūtāk gan sameklēt ēdienu, gan, piemēram, pārvietoties. Šādos gadījumos nozīmīga ir arī cilvēku rīcība.
Sociālajā medijā “Facebook” plašu popularitāti guvis Norvēģijā filmēts video, kurā redzams, kā trīs brieži nespēj šķērsot aizsalušu ūdenstilpi. Video redzams, kā trīs brieži upes vidū izmisīgi cenšas to šķērsot, bet slidenā ledus dēļ tas nav iespējams.
Briežiem palīdzēt devās trīs vīrieši. Ar viņu palīdzību dzīvnieki veiksmīgi nokļuva krastā un varēja turpināt savas gaitas.