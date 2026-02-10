VIDEO. Skats, kas neatstāj vienaldzīgu: cilvēki palīdz briežiem izkļūt no ledus slazda 0

LA.LV
18:28, 10. februāris 2026
Ziņas Dabā

Lai arī daba ziemā ir skaista un ar sava veida burvību, dzīvniekiem nereti tas ir grūtību laiks. Ir grūtāk gan sameklēt ēdienu, gan, piemēram, pārvietoties. Šādos gadījumos nozīmīga ir arī cilvēku rīcība.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
“Ar ko jūs nodarbojaties, ka plkst. 17.15 bērnudārzā mans bērns ir pēdējais?” Šeit soctīklotāju atbildes 23
Lasīt citas ziņas

Sociālajā medijā “Facebook” plašu popularitāti guvis Norvēģijā filmēts video, kurā redzams, kā trīs brieži nespēj šķērsot aizsalušu ūdenstilpi. Video redzams, kā trīs brieži upes vidū izmisīgi cenšas to šķērsot, bet slidenā ledus dēļ tas nav iespējams.

Briežiem palīdzēt devās trīs vīrieši. Ar viņu palīdzību dzīvnieki veiksmīgi nokļuva krastā un varēja turpināt savas gaitas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Papagaiļiem nav balss saišu, bet tie runā: kā tas ir iespējams?
Viņš vispār priecājas mani redzēt? 8 pazīmes, ka jūsu kaķis patiešām jūtas laimīgs, kad atgriežaties mājās
Mājas
Neignorē! Pazīmes, ka jūsu mājdzīvniekam ziemā ir pārāk auksti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.