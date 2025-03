Vismaz 51 cilvēks gājis bojā pēc ugunsgrēka, kas izcēlās naktī uz svētdienu klubā “Pulse” pilsētā Kočani, Ziemeļmaķedonijā. Ugunsgrēks sākās ap plkst. 2:35, kad uzstājās populāra vietējā hiphopa duets DNK. Kā ziņots, ugunsgrēks radies no pirotehnikas, kas tika šauta koncerta laikā iekštelpās. Tās dēļ aizdegās jumts, vēsta “Sky News”.

Pēc vietējo mediju ziņām, video no notikuma liecina, ka grupas uzstāšanās laikā tika šauts salūts, kas izšāvās pret griestiem. Uguns izplatījās ļoti ātri, negaidīti šokējot apmeklētājus.

Ziemeļmaķedonijas atbildīgās amatpersonas informējušas, ka slimnīcās nogādāti 118 cilvēki. Arī kaimiņvalstis sniegušas medicīnisko palīdzību. “Visas mūsu spējas ir izmantotas, lai ar maksimālu pūliņu izglābtu pēc iespējas vairāk dzīvību.”

Pēc informācijas, daži cietušie tiek ārstēti Kočani pilsētas slimnīcā, kur radinieki ir sapulcējušies, lai gaidītu papildu ziņas. 27 cilvēki tiek ārstēti ar smagiem apdegumiem Skopjes pilsētas slimnīcā, bet vēl 23 cilvēki tiek ārstēti Klīniskajā centrā.

Ziemeļmaķedonijas premjerministrs Hristijans Mickoskis, komentējot šo traģēdiju, sacīja: “Šī ir grūta un ļoti skumja diena Maķedonijai. Tik daudz gados jaunu dzīvību zaudējums ir neatgriezenisks, un ģimeņu, tuvinieku un draugu sāpes nav izmērāmas.” Viņš solīja, ka valdība darīs visu iespējamo, lai “vismaz nedaudz mazinātu viņu ciešanas”.

Ārvalstu mediji ziņo, ka ēkā, kas kādreiz bija paklāju noliktava, bet, kurā tagad vairākus gadus jau atrodas naktsklubs, traģēdijas brīdī atradās ap 1500 cilvēku.

Saistībā ar traģēdiju ir aizturēts viens vīrietis, taču detalizētāku informāciju par viņu netiek sniegta.

