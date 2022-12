VIDEO. Ukrainas brīvprātīgie atklāj ziedojumu platformu, lai glābtu kara skartos dzīvniekus Ieteikt







Karš Ukrainā ir krasi mainījis miljoniem cilvēku dzīves. Tajā pašā laikā tūkstošiem kaķu un suņu bija un joprojām atrodas uz izdzīvošanas robežas, zaudējot savas mājas un saimniekus. Viņu vienīgā cerība ir glābšanas brīvprātīgo organizācijas, piemēram, Zoopatrul Ukraine, kas tika izveidota 2022. gada martā un kopš tā laika ir izglābusi vairāk nekā 1000 kaķu un suņu Ukrainā.

Zoopatrul Ukraine nodrošina glābšanas pakalpojumus, pilnu medicīnisko atbalstu un adopciju ģimenēm pēc tam, kad dzīvnieks ir nogādāts drošībā. Organizācija arī būvē pirmo Eiropas tipa patversmi Ukrainā. Lai turpinātu darbu, organizācijai ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Lai sasniegtu šo mērķi, organizācija atvērusi ziedojumu platformu, lai palīdzētu lielākam karā skarto mājdzīvnieku skaitam.

“Jau otrajā kara dienā kaimiņiene man lūdza izglābt kaķi no viņas dzīvokļa. Mēs izgriezām durvis, un laimīgais dzīvnieks mūsu rokās iedvesmoja mūs turpināt glābt dzīvniekus. Komanda tika nokomplektēta nedēļas laikā. Nav nekā aizkustinošāka un iedvesmojošāka par izglābta kaķa sirdspukstiem tavās rokās,” atzinis Dmitro Revņuks, Zoopatrul Ukraine dibinātājs. “Kopš tā laika esam veikuši garu ceļu – no glābšanas komandas ar dažām automašīnām līdz organizācijai ar savu medicīnas centru un patversmi. Mēs esam lepni, ka 60% Ukrainas kaķu un suņu, kurus izglābām no kara šausmām, ir adoptēti.”

Zoopatrul Ukraine brīvprātīgie kļuva par pionieriem, palīdzot pamestiem kaķiem un suņiem Bučā, Gostomeļā, Irpiņā un citās deokupētajās pilsētās pēc Kijivas apgabala atbrīvošanas.

Papildus sākotnējai dzīvnieku glābšanai, Zoopatrul Ukraine sniedz šiem mājdzīvniekiem medicīnisko un ķirurģisko palīdzību. Šim nolūkam organizācija atvērusi medicīnas centru. Tas darbojas jau 4 mēnešus, bet arvien vairāk pieaug karā un cilvēku cietsirdībā cietušo dzīvnieku skaits, kuriem nepieciešama ārstēšana, tādēļ veterinārārstiem nepieciešams papildu moderns aprīkojums un palīdzība ar veterinārajām vakcīnām un zālēm.

Kā palīdzēt

Organizācija ir atvērusi ziedojumu platformu, kurā iespējams ziedot naudu, lai palīdzētu kaķiem un suņiem. 90% no ziedojuma summas tiks izlietoti tieši mājdzīvnieku vajadzībām un 10% – operatīvajām vajadzībām.

Izglābto dzīvnieku dzīvi varat redzēt Zoopatrul Ukraine Instagram profilā.

Zoopatrul Ukraine finanses uzrauga viena no vadošajām starptautiskajām grāmatvedības un audita formām PricewaterhouseCoopers no tās Kijivas birojiem. Katrs ziedojums vispirms tiek iemaksāts starptautiskā bankas kontā, un ik pēc trim mēnešiem tiek pārbaudīta visu līdzekļu izņemšana un izlietojums. Turklāt bankas kontu pārrauga atsevišķa neatkarīga uzraudzības padome, kas sastāv no suņu un kaķu patversmju profesionāļiem no Eiropas un Ziemeļamerikas.