Foto: Freepik

5 pazīmes, ka jums ir “nabaga sindroms”: kas tas ir un kā to mainīt? Ieteikt







Daudziem no mums ir bijušas reizes, kad šķiet, ka pelnām pietiekami labi, taču dzīvojam tā, it kā naudas nebūtu. Mēs baidāmies tērēt, pastāvīgi cenšamies ietaupīt, un reizēm izvēlamies lētākas alternatīvas, pat ja tas ilgtermiņā izrādās neizdevīgi. Šādas uzvedības var liecināt par tā saukto “nabaga sindromu” – psiholoģisku slazdu, kas traucē dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, pat ja finansiālā situācija ir pietiekama. Bet kas ir “nabaga sindroms”, kā to atpazīt un kā no tā atbrīvoties, lai dzīvotu labāk?

Reklāma Reklāma

Šis termins tiek lietots, lai aprakstītu psiholoģisko stāvokli, kad cilvēks dzīvo pastāvīgā trūkuma sajūtā un baidās no jebkāda veida izdevumiem, pat ja viņa ienākumi ir pietiekami augsti. Cilvēki, kas cieš no šī sindroma, bieži vien uzskata, ka naudu ir grūti nopelnīt, un viņiem ir bailes to tērēt, pat ja viņiem tā netrūkst.

Kas ir “nabaga sindroms” un kā tas izpaužas?

Saskaņā ar psiholoģiskajiem pētījumiem, “nabaga sindroms” rodas, kad cilvēks, pat ja viņam ir pietiekami daudz resursu, sāk domāt no trūkuma perspektīvas. Tas nozīmē, ka viņš pastāvīgi jūtas nabadzīgs, pat ja viņa materiālā situācija ir stabila. Šis stāvoklis ir cieši saistīts ar uzskatiem par naudu, kas var būt iegūti no bērnības vai iepriekšējās pieredzes.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.