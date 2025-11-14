Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Scanpix/Reuters/LETA

VIDEO. Ukraiņu izlūki Krievijā uzspridzinājuši Transsibīrijas maģistrāles sliežu ceļus, pa kuriem tiek piegādāts bruņojums no Ziemeļkorejas 0

LETA
18:01, 14. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraiņu izlūki Krievijā uzspridzinājuši Transsibīrijas maģistrāles sliežu ceļus, paralizējot kustību pa šo dzelzceļa līniju, pa kuru tiek piegādāts bruņojums no Ziemeļkorejas, piektdien paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) preses dienests.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Veselam
“Izmēz” savu ķermeni! 7 produkti, kas dabiski attīra organismu un palīdz atjaunot līdzsvaru
Krievijas valdība ir nonākusi sprukās – steidzami jāpieņem lēmums, izvēloties starp diviem ļaunumiem
Lasīt citas ziņas

Ceturtdien netālu no Sosnovskas Habarovskas novadā tika uzspridzināti sliežu ceļi, nolaižot no sliedēm kravas vilcienu un paralizējot dzelzceļa kustību šajā līnijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija neapstāsies: Zelenskis brīdina par milzīgu karu un atklāj, kad tas varētu sākties
Putina meita atbalsta kampaņu Lavrova gāšanai – mērķis saistīts ar karu Ukrainā
TV24
Jauna īpatnība karalaukā – veidojas 15 kilometrus dziļas “nāves zonas”, tāpēc okupanti maina taktiku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.