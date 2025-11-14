VIDEO. Ukraiņu izlūki Krievijā uzspridzinājuši Transsibīrijas maģistrāles sliežu ceļus, pa kuriem tiek piegādāts bruņojums no Ziemeļkorejas 0
Ukraiņu izlūki Krievijā uzspridzinājuši Transsibīrijas maģistrāles sliežu ceļus, paralizējot kustību pa šo dzelzceļa līniju, pa kuru tiek piegādāts bruņojums no Ziemeļkorejas, piektdien paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) preses dienests.
Ceturtdien netālu no Sosnovskas Habarovskas novadā tika uzspridzināti sliežu ceļi, nolaižot no sliedēm kravas vilcienu un paralizējot dzelzceļa kustību šajā līnijā.