Krievija neapstāsies: Zelenskis brīdina par milzīgu karu un atklāj, kad tas varētu sākties 0
Ņemot vērā situāciju kaujas laukā, mēs nesaskatām nekādas pazīmes, ka agresorvalsts Krievija vēlētos apstāties, savā “Telegram” kanālā rakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, informē ārzemju medijs.
Viņaprāt, ir nepieciešams palielināt spiedienu uz Krieviju. “Problēma ir tā, ka, aplūkojot Krievijas militāro rūpniecību, mēs redzam, ka viņi palielina savu ražošanu. Un, pēc mūsu domām, viņi vēlas turpināt šo karu,” uzsvēra Zelenskis.
Prezidents piebilda, ka, ja spiediens būs pietiekami spēcīgs, krieviem var nākties pārtraukt agresiju. “Taču mums jāatzīst, ka viņi vēlas lielu karu un gatavojas tam, lai varētu sākt šādu lielu karu 2029. vai 2030. gadā Eiropas kontinentā. Mēs to uzskatām par patiesi lielu izaicinājumu,” teikts paziņojumā.
Zelenskis uzsvēra arī nepieciešamību domāt par to, kā apturēt krievus, kas šobrīd atrodas Ukrainā, un darīt visu iespējamo, lai mazinātu viņu spējas: “Nedodiet viņiem naudu, ko viņi joprojām var iegūt no enerģijas. Un nedodiet viņiem ieročus. Tāpēc šis ir jautājums, kas mums jāapsver,” uzsver Zelenskis.
Vai Putins var izbeigt karu?
Militārais eksperts un bijušais Ukrainas Drošības dienesta virsnieks Ivans Stupaks paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins šobrīd rīkojas pēc principiem un nevadās pēc loģikas. Viņš esot apņēmies sagraut Ukrainu par katru cenu.
Eksperts uzskata, ka karš varētu beigties tikai tad, kad pats Putins nonāks pie secinājuma, ka tas ir bezcerīgs un viņš no tā vairs neko neiegūs: tad viņš varētu dot pavēli karu pārtraukt.