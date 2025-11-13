Putina meita atbalsta kampaņu Lavrova gāšanai – mērķis saistīts ar karu Ukrainā 0
Tiek ziņots, ka Vladimira Putina meita stāv aiz kampaņas, kuras mērķis ir gāzt Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, cenšoties izbeigt karu Ukrainā, vēsta medijs “Daily Mail“.
Kā ziņots iepriekš, agresorvalsts Ārlietu ministrijas vadītājs Sergejs Lavrovs bija pazudis no publiskās telpas. Baumoja, ka viņš kritis Putina nežēlastībā. Kremlis bija spiests noliegt, ka Putins būtu sastrīdējies ar ministru.
Taču bijušais Kremļa runu autors un politologs Abass Gaļamovs atklājis, ka Putina otrā meita, 39 gadus vecā Katerina Tihonova, vēlas nogremdēt Lavrovu, cenšoties izbeigt karu Ukrainā.
Lavrovs saglabāja savu amatu, neskatoties uz to, ka viņš neieradās Drošības padomes sēdē un viņam tika atņemts Krievijas delegācijas vadītāja amats gaidāmajā G20 samitā Dienvidāfrikā.
Gaļamovs sacīja: “Baumas par Lavrovu klīda jau pirms sešiem mēnešiem. Pārbaudīti avoti apgalvoja, ka Katerina Tihonova it kā vairākkārt runājusi ar Putinu, sakot, ka Lavrovs situāciju pasliktina.”
Ārlietu ministrs tika vainots par Donalda Trampa atteikšanos piekrist samitam ar Putinu Budapeštā pagājušajā mēnesī. Tiek uzskatīts, ka viņš septembrī “katastrofālas” telefonsarunas laikā sarūgtināja ASV valsts sekretāru Marko Rubio.
Saskaņā ar Krievijas mediju ziņojumiem, dažas Kremļa amatpersonas viņu apsūdzēja arī sabotāžā pēc tam, kad viņš atteicās iesaistīties miera procesā. Neilgi pēc Lavrova telefonsarunas ar Rubio ASV noteica Krievijai milzīgas sankcijas.
Tagad tiek ziņots, ka Tihonova esot teikusi Putinam, ka Lavrovs ir “pārāk agresīvs un viņa vanaga kliedzieni kavē vienošanos panākšanu”.
Putins un viņa Ārlietu ministrija tagad tiek uzskatīti par propagandistiem, nevis diplomātiem, medijam “Zhivoy Gvozd” sacīja Gaļamovs.
“Viņš jau sen ir kļuvis par sava veida vanagu, kas konfliktus saasina, nevis mīkstina,” piebilda politologs.
“Un, protams, pašreizējā situācijā — kad Putinam problēmas ir līdz ausīm un Tramps ir nikns — Lavrovs vairs nav aktuāls. Viņš nav īpaši nepieciešams.”
Putina pēctece?
Bijušais Kremļa runu autors iepriekš apgalvoja, ka Putins pat varētu izraudzīties Katerinu par savu iespējamo pēcteci.
“Prezidenta meitas Katerinas Tihonovas lokam ir visas iespējas, ja pietiks laika, sagrābt varu valstī,” šī gada sākumā sacīja Gaļamovs. “Tas nav sliktākais scenārijs, lai gan, protams, lietas varētu mainīties. Viņi nav kara entuziasti, lai gan ir skaidrs, ka viņi to atklāti nekritizē.”
Viņš sacīja: “[Viņu] ideja ir tāda, ka Krievijai savas intereses jāvirza uz priekšu, izmantojot maigo varu, nevis karojot.”