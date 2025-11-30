VIDEO. Vai šogad pamēģināsi ko jaunu? Iedvesmojies savam Adventes vainagam 0
Kas gan būtu Advente bez Adventes vainaga, vai ne? Kamēr daļa jau ar nepacietību velk ārā Ziemassvētku rotājumus un sāk mājās ienest svētku noskaņu, citi vēl labprāt izvairās no lielveikalu lampiņām un skaļiem svētku hitiem. Bet fakts ir viens — līdz pirmās sveces aizdegšanai nav palicis daudz laika. Tieši tāpēc ir īstais brīdis padomāt: kāds būs mans Adventes vainags šogad?
Klasiskais skuju vainags vienmēr būs droša izvēle, taču ārvalstu mediji prognozē, ka 2025. gadā mājokļos ienāks daudz radošāki un pārsteidzošāki risinājumi.
Ko sola šī gada tendences? Asimetriski vainagi un skulpturālas formas — moderni, drosmīgi un vizuāli iespaidīgi. Tāpat neiztikt bez dabīgiem un ilgtspējīgiem materiāliem: kaltēti ziedi, čiekuri, sūnas, dažādi savvaļas augi. Krāsu ziņā tumšs plūmju tonis un dziļi zaļais aizstāj tradicionālo sarkano un zelta krāsu.
Ja nevēlies degt sveces, neiztrūkstošs akcents vainagā būs LED lampiņas vai cita veida spīdeklīši, kas tumsā ienesīs maigu un maģisku mirdzumu. Turklāt šāda veida vainagu vari kārt pie durvīm vai pat pie griestiem!
Un, ja šogad gribas kaut ko citādāku par ierasto skuju vainagu, ieskaties video un ļaujies iedvesmai — iespējams, tieši tur atradīsi ideju, ko gribēsi izmēģināt jau šajā nedēļas nogalē.