VIDEO. Valsts kases ierēdne internetā reklamē "brīnumpulverus", radot aizdomas par piepelnīšanos darba laikā







Valsts amatpersona darbojas tīkla mārketingā un internetā reklamē apšaubāmus tā sauktos “brīnumpulverus”, kam piedēvē pilnvērtīgas maltītes īpašības, un apgalvo, ka, tos lietojot, var notievēt, tā TV3 raidījumam “Bez Tabu” ziņoja kāda interneta lietotāja. Viņa bažījas, ka valsts pārvaldē nodarbinātā ierēdne šajā andelē piepelnās neatļautā veidā: valsts attālinātā darba laikā no mājām, kamēr valsts iestādes priekšniecība neredz, vēstīja “Bez Tabu“.

“Bez Tabu” redakcijā vērsās pašvaldības policiste, kura nav privileģēta strādāt no mājām. Viņa novērojusi valsts amatpersonas, Valsts kases ierēdnes, ļoti aktīvās izpausmes sociālajā medijā “Instagram”, reklamējot zīmola “JOYOU” produkciju, tai skaitā pulverus, kurus pati reklamētāja sauc par pilnvērtīgiem maltīšu aizstājējiem, un apgalvo, ka, tos lietojot, var notievēt. Bažīgā policiste uzskata, ka valsts amatpersona papildus piepelnās neatļauti – pamatdarba laikā, esot attālinātā darba režīmā mājās.

“Vēlos vērst uzmanību uz to, ka Valsts prezidents aicināja valsts pārvaldes darbiniekus strādāt klātienē. Bet valsts amatpersona Kristina Mordaņa, spriežot pēc viņas aktivitātēm “Instagram” kontā (@mrd.kristina), pat nedomā braukt uz darbu, jo, pēc visa spriežot, viņa var apvienot darba pienākumus Valsts kasē ar “JOYOU” brīnumpulverīšu pārdošanu. Man tas viss kaut kā nelīmējas kopā! Vai tādā iestādē kā Valsts kasē atbalsta šādu darba modeli? Vai valsts amatpersona var pārdot apšaubāma satura produktus?” tā “Bez Tabu” informējusi pašvaldības policiste, kura nevar strādāt attālināti.

Arī raidījumš “Bez Tabu” izpētīja valsts amatpersonas “Instagram” kontu un pārliecinājās, ka ar “JOYOU” produkcijas reklamēšanu (pārsvarā krievu valodā) viņa nodarbojas ļoti sparīgi, uzsverot tās spēju uzlabot veselību, palīdzēt notievēt u.tml. Tomēr “Bez Tabu” neguva pārliecību, ka valsts amatpersona ar produktu reklamēšanu nodarbojas sava pamatdarba laikā, kad viņai ļauts strādāt attālināti.

Valsts kasē norādīja, ka nevienam iestādes darbiniekam nav atļauts savienot amatus darba laikā. To, ka viņi apņemas to ievērot, darbinieki apliecina ar parakstu, informēja Valsts kasē. No darba valsts iestādē brīvajā laikā ir iespējama amatu savienošana, par ko konkrētajai ierēdnei darba devējs izsniedzis atļauju.

Valsts kasē gan sacīja, ka pirms “Bez Tabu” iesaistīšanās nezināja, ka darbiniece reklamē “brīnumpulverus”, līdz ar to secināms, ka atļauja papildu peļņai izsniegta formāli.

