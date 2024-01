Samanta neskaitāmas stundas pavada domās un sarunās ar sevi. Viņa ir vientuļa, nedziedināmi slima meitene. Visskumjāk ir Ziemassvētku laikā un gadu mijā, kad, tāpat kā citiem, gribas baudīt svinīgu noskaņu, uzmanību un skaistās svētku rotas. Samanta nealkst mantisku dāvanu, bet vēlas pēc iespējas biežāk izkļūt no mājas, un viņas viskvēlākais sapnis bija redzēt Rīgu no augšas – kā no putna lidojuma.

Kas ir pirmais, kas ienāk prātā – televīzijas tornis? Tas kādu laiku ir slēgts, taču ir Saules akmens. “Swedbank” komanda ar lielu prieku atsaucās biedrības lūgumam, lai kopā īstenotu Samantas sapni. Jauniete tika pārsteigta par jauko ziņu, un visi kopā posās uz Ķīpsalu.

Sapņa piepildījums Ķīpsalā

Sapņu pavadoņi parūpējās, lai ceļš būtu ne vien drošs, bet arī izklaidējošs. Brīvprātīgais Vinets uzreiz atrada ar Samantu kopīgu valodu. Viņa stāsti par veterinārmedicīnas studiju laiku raisīja daudz smieklu un dialogu. Laiks ceļā paskrēja nemanot.

Pie Saules akmens viņus sagaidīja laipnā Diāna Oleiņičenko un pavadīja uz 25. stāvu. Tur bija sarūpēts kafijas galds, dzērieni. Samantai bija iespēja apskatīt “Swedbank” mākslas kolekciju un izstādi “Sejas”.

Protams, visvairāk Samantu aizkustināja skaistie Rīgas skati, kurus viņa netraucēti varēja baudīt.

Ciemošanās noslēgumā Diāna pasniedza Samantai dāvanu, “Swedbank” mākslas katalogu, par ko meitene no sirds pateicās, jo viņai ļoti patīk zīmēt, un tas būs lielisks iedvesmas avots.

Pārsteigums Krastmalā

Pēc pilsētas apskates no viesmīlīgajām Saules akmens telpām Samantu gaidīja vēl kāds pārsteigums – svētku maltīte atpūtas centrā “Lido”. Pa ceļam Vinets pastāstīja arī par mūsu Gaismas pili un Rīgas pili, kurai braucot garām, uzjautāja, kurš prezidents viņai vislabāk paticis? Samanta, ilgi nedomādama, atbildēja: “Raimonds Vējonis”. Turpinot sarunu, Vinets jautāja, vai viņa kādreiz vēlētos ar bijušo prezidentu aprunāties? Protams, Samanta atbildēja apstiprinoši, tikai būtu ļoti jāsaņemas. Sapņu pavadonis tikai noteica, lai viņa apdomājas, ko vēlētos Vējoņa kungam pajautāt.

“Lido” viņus sagaidīja jau citās labdarības iniciatīvās iepazītā, atsaucīgā Zanda Puriņa. Interesanti, ka Samanta izvēlējās Ķirsona kunga iecienītāko pamatēdienu – sama kotletes ar kartupeļiem. Pēc gardās maltītes Samanta saņēma jauku dāvaniņu no “Lido” kolektīva. Tāpat neizpalika arī jauki foto momenti, tostarp bildes ar galveno pavāru un konditoru.

Viņi devās arī pastaigā pa atpūtas centra teritoriju. Samanta bija sajūsmā par trušiem un iespēju tos pabarot. Viņa sākumā baidījās, vai tie neiekodīs, taču beigās nevēlējās šķirties. Un, protams, lielā egle – svētku prieks!

Vēl kāds pārsteigums…

Sapņu pavadonim piebraucot pie Samantas dzīvesvietas, iezvanījās Vineta telefons. Paceļot prasa pēc Samantas. Viņa satraukta pieliek telefonu pie auss. Tur atskan balss: “Labdien, Samanta, šeit Raimonds Vējonis.” Sākumā viņa apjuka, nespēja noticēt un parunāt, taču Vējoņa kungs ar savu cilvēcīgo vienkāršību iedrošināja, un viņi norunāja daudzas minūtes.

“Kā pasaka,“ dienu raksturoja Samanta. Jā, tā bija tiešām skaista diena. Laikam labās lietas tiešām nāk pa trim – biedrībai izdevās piepildīt trīs vēlēšanās.

Simtgadnieces Annas sapnis

Par simtgadnieces Annas sapni vēstīja Latvijas Televīzija – simtgadnieces Annas sapnis bija vēlreiz apmeklēt savu bērnības skolu Ēdolē. “Es tā gribēju redzēt savu skolu!” savu sajūsmu pauda simtgadniece Anna, atrodoties muzejā, kas ierīkots Ēdoles skolas vietā, un slaukot asaras.

“Man jau brīvlaiks nekad nebija. Kad beidzās skola, tad tūlīt atkal pie saimniekiem par ganu gāju,” viņa atminas. Kundzes tuvinieki jau sen ir mūžībā, tāpēc viņa lielākoties pavada dienas vientulībā.

Anna viesojās ne vien Ēdoles skolā, bet arī Ēdoles pilī, kā arī baznīcā un kultūras namā.

Vēl aizbraukt un ieraudzīt jūru vai krāšņo Siguldu rudenī, varbūt apciemot kādu draugu vai izstaigāt bērnības takas – tie ir sapņi, kurus ne visiem ir pa spēkam īstenot. No pagājušā gada novembra Latvijas Samariešu apvienība īsteno projektu “Sapņu pavadonis”, palīdzot piepildīt… pic.twitter.com/oIjf12iICZ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 25, 2024

Līvijas kundzes sapnis vēlreiz izbraukt ar kuģīti pa Daugavu Skrīveros atspoguļots video:

“Mēs vēlamies īstenot vidēji 1–2 sapņus mēnesī. Gada siltajā laikā vairāk. Taču, protams, tas atkarīgs no cilvēku (ziedotāju un brīvprātīgo) atsaucības,” biedrība norāda portālam LA.LV.

Sapņu pavadonis īsteno nedziedināmi slimu cilvēku, cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi – paliatīvu vai hospisa diagnozi – vai arī cienījamu vecumu sasniegušu senioru vēlmes.

Savu sapni var pieteikt gan pats cilvēks, gan tuvinieks. Biedrība norāda, ka tie var būt gan ikdienišķi, gan traki sapņi. Visbiežāk cilvēks vēlas vēl reizi pabūt pie jūras, redzēt Siguldu rudenī vai aizbraukt līdz bērnības mājai, jaunības takai. Arī apciemot kādu tuvu cilvēku, jaunības draugu vai sen nesatiktu māsīcu. Taču varbūt arī, ka visu dzīvi sapņots par nokļūšanu lidmašīnas pilota kabīnē vai lidošanu ar gaisa balonu. Tiek uzklausītas visas vēlmes.