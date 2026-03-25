VIDEO. "Viņa jūtas piekrāpta…" Kaķis pēc vizītes pie veterinārārsta apvainojas uz saimnieci – šis brīdis sasmīdina tūkstošus
Vietnē “TikTok” popularitāti guvis video, kurā redzama kādas kaķenes visai emocionālā reakcija pēc veterinārārsta apmeklējuma.
Video autore raksta, ka pēc nelielas asins analīzes kaķis bijis ļoti neapmierināts un uzvedies tā, it kā būtu nodots. “Viņa bija ļoti dusmīga uz mani un jutās piekrāpta,” norāda saimniece.
Arī pašā videoierakstā redzams, ka dzīvnieks uz saimnieci raugās ar pārmetošu skatienu un demonstrē izteiktu neapmierinātību.
Komentāros daudzi dalās ar līdzīgu pieredzi, atzīstot, ka kaķu reakcija pēc vizītēm pie veterinārārsta bieži vien ir ļoti spilgta.
“Vetklīnikā gandrīz uz nedēļu pazaudējām kaķi – viņš ielīda griestos un dzīvoja tur,” raksta kāds lietotājs.
Savukārt cits piebilst: “Ar manu kaķi bija tieši tāpat – kad ienāca veterinārārsts, es vienkārši norādīju, kur viņš ir, bet ārsts tikai paraustīja plecus un teica – tā notiek visu laiku.”