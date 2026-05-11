Īsts varonis! Video iemūžina, kā viens ukrainis stājas pretī pieciem krieviem frontē 0

20:47, 11. maijs 2026
Ukrainas Bruņoto spēku 30. triecienpulka karavīrs vienatnē apturēja piecus Krievijas triecienniekus, kuri mēģināja izlauzties līdz viņa pozīcijai.

Ukrainas karavīrs no Ukrainas Bruņoto spēku 33. triecienpulka 2. bataljona neļāva okupantiem izlauzties līdz savai pozīcijai. Varonīgā rīcība tika nofilmēta ar izlūkošanas dronu. Video savā “Facebook” kontā publicēja 33. pulks.

Pieci Krievijas trieciennieki bija pietuvojušies gandrīz līdz pašai Ukrainas pozīcijai. Ukrainas karavīrs atklāja uz viņiem uguni. Vismaz viens okupants tika likvidēts.

Karavīrs aizturēja okupantu tuvošanos, līdz notikuma vietā ieradās Ukrainas FPV droni. Drīz vien “putniņi” piepildīja debesis un sāka pa vienam iznīcināt Krievijas armijas triecienniekus. Pretinieka grupa tika pilnībā sakauta.

“Jums jau vajadzētu atpazīt mūsu vienības pēc taktiskā rokraksta. Tieši tā strādā apmācīta, tehnoloģiska un saskaņota vienība. Kājnieku, kuri notur pozīciju, izlūkošanas un FPV pilotu, kā arī trieciennieku apvienojums ar kvalitatīvu vadību un ciešu sadarbību ar blakus vienībām dod prognozējami pozitīvu rezultātu kaujas laukā,” norādīja pulkā.

