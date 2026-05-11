Aleksandrs Lukašenko
Foto. Scanpix/ REUTERS/Maxim Shemetov

20:05, 11. maijs 2026
Lukašenko cenšas demonstrēt gatavību karam, taču Kijiva tajā saskata aktivitātes imitāciju un nervu spriedzes radīšanu, vēsta ārzemju mediji.

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko sarīkojis sanāksmi par bruņojumu un aizsardzības pasūtījumiem un negaidīti publiski aicinājis armiju gatavoties “sauszemes operācijas” veikšanai iespējama kara gadījumā. Ukrainā jau aicināts necelt paniku.

Patiesībā Lukašenko nav devis pavēli gatavot konkrētu iebrukumu, bet gan spriedis par armijas pārapbruņošanu un mūsdienu karu pieredzi.

“Bez sauszemes operācijas nekur,” sacīja Lukašenko, kā piemēru minot konfliktus Tuvajos Austrumos. Pēc tam internetā sāka izplatīties ziņas, it kā Baltkrievija gatavotos sauszemes operācijai.

Dezinformācijas apkarošanas centrā to nosauca par manipulāciju. Tur uzsvēra, ka Lukašenko runājis par armijas apbruņojuma pieeju maiņu, nevis paziņojis par gatavošanos uzbrukumam.

Minskai pašlaik nav resursu pilnvērtīgai sauszemes operācijai. Kovaļenko paziņoja, ka Baltkrievija šobrīd imitē rosīgu darbību, tostarp rada informatīvus viļņus.

Pēc viņa teiktā, jebkāda agresīva rīcība būtu kļūda ar smagām sekām pašam Lukašenko režīmam. Ukraina seko līdzi situācijai, bet Aizsardzības spēki ir gatavi jebkādai notikumu attīstībai.

