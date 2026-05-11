Tūkstošiem vagonu, pilni stadioni un pat veselas pilsētas: Slaidiņš atklāj, kā izskatītos visi kritušie Krievijas karavīri vienuviet 0

0:59, 12. maijs 2026
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Krievijas kara zaudējumu statistiku un tās vizualizācijas, kas tiek izplatītas viņu informatīvajā telpā. Viņš uzsvēra, ka skaitļi kļūst īpaši iespaidīgi brīdī, kad tos salīdzina ar reāliem objektiem un pilsētām.

Slaidiņš stāsta, ka oficiāli apstiprināti jau 229 394 krituši Krievijas karavīri, kuru identitātes ir zināmas – ar vārdiem un uzvārdiem.

Viņš norāda, ka ar šādu cilvēku skaitu varētu pilnībā nokomplektēt 57 motorizēto strēlnieku, tanku un atsevišķās brigādes personālu. Tāpat šis skaits esot pielīdzināms visam Novgorodas un Pleskavas pilsētā esošo iedzīvotāju skaitam.

Viņš piebilst, ka kritušo apbedīšanai būtu nepieciešamas 120 kapsētas jeb teritorija, kas pielīdzināma 120 Maskavas Sarkanajiem laukumiem.

Slaidiņš min arī citus salīdzinājumus – kritušo skaits aizpildītu 4588 pilnus vilciena vagonus vai 57 349 vieglo automašīnu.

