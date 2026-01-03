Kāpēc mans kaķis mani sauc tieši tad? Lūk, ko patiesībā nozīmē tas, ka kaķis nakts laikā sāk skaļi ņaudēt 0
Daudzi kaķu saimnieki noteikti zina šo situāciju – visi mājokļa iemītnieki jau laidušies nakts mierā, bet jūsu mājas mīlulis pēkšņi sāk skaļi ņaudēt, klīst pa istabu vai pat raudulīgi čīkstēt. Kaķi prot lieliski pievērst uzmanību, un bieži vien viņu nakts aktivitātes ir signāls, ka viņiem kaut kas ir vajadzīgs vai viņi cenšas kaut ko pateikt.
Speciālisti skaidro, ka kaķu uzvedības valoda ir ļoti konkrēta. Ja vērojam viņu ķermeņa valodu un klausāmies skaņās, var saprast daudz vairāk nekā sākumā šķiet.
Kāpēc kaķi ņaud tieši naktī?
Kaķu uzvedības speciālisti norāda, ka kaķi naktī mēģina sev pievērst saimnieku uzmanību: “Kaķi ņaud dažādu iemeslu dēļ, bet galvenokārt viņi vēlas pievērst sava saimnieka uzmanību, saņemt barību vai spēlēties. Viņi to dara arī tad, ja ir satraukti, apmulsuši vai kā citādi noraizējušies.”
Kaķi uzvedas līdzīgi cilvēkiem, ja mēs mēdzam nervozi runāt vai žestikulēt, kad esam satraukti, arī kaķi mēdz runāt, kas jūtas nemierīgi.
Kaķiem stresu var izraisīt vairāki faktori, piemēram, pārmaiņas mājās, pārcelšanās, jauna mājdzīvnieka vai bērna ienākšana ģimenē, slimība vai nepatīkamas sajūtas ķermenī, novecošana un ar to saistītas izmaiņas uzvedībā.
“Ja šāda uzvedība ir jauna jūsu mīlulim, it īpaši vecākam kaķim, lūdzu, aizvediet savu kaķi pie veterinārārsta, lai izslēgtu jebkādu slimību risku, īpaši sāpīgas slimības, vairogdziedzera slimības, un, vecākiem kaķiem, kognitīvo funkciju pasliktināšanos,” norāda speciālisti.
Tāpat kaķi, kas nav sterilizēti vai kastrēti, mēdz naktīs skaļi saukt partneri vai brīdināt citus konkurentus. Ja tas atgādina rūcienu, kas nāk no dvēseles dziļumiem, iespējams, tīri bioloģisks process ir iemesls.
Kā apturēt kaķa nakts ņaudēšanu
Vispirms jānoskaidro īstais iemesls. Bet jārīkojas uzmanīgi, reizēm mēģinājums nomierināt kaķi situāciju tikai pasliktina. “Ja iemesls ir uzmanības pievēršana, tad, reaģējot uz kaķa ņaudēšanu, jūs tikai palielināsiet iespēju, ka kaķis traucēs jums vēl vairāk nakts laikā,” skaidro speciālisti.
Lai saprastu, ko kaķis patiesībā vēlas, jāvēro viņa uzvedība:
ja kaķis ir izsalcis – Apskatiet, vai viņš uzreiz skrien pie barības bļodas. Tad palīdzēs automātiska barotava ar taimeri vai pārtikas puzles rotaļlieta, kas nodarbina kaķi visu nakti;
ja viņš grib spēlēties – kad ieslēdzat gaismu, kaķis sāk “skriet kā traks”, metas pakaļ ēnai vai grasās ķert jūsu čības? Tad viņš vienkārši nav izlicis enerģiju, speciālisti iesaka tad apmēram stundu pirms gulētiešanas veltiet 15 minūtes intensīvām rotaļām;
ja viņš vienkārši grib kompāniju – ja kaķis nāk klāt, mēģina uzkāpt klēpī vai sēž un gaida, ka jūs viņu pamanīsiet, problēma ir garlaicība.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.