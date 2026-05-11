"Kas pie velna?" Paciente sašutusi par ārsta rīcību dažas minūtes pirms vizītes
Sociālajos tīklos plašu diskusiju raisījis kādas pacientes ieraksts par ārsta vizīti, kas atcelta īsi pirms paredzētā apmeklējuma. Sieviete stāsta, ka bijusi jau gatava tūlīt doties pie ārsta, kad saņēmusi zvanu no ārstniecības iestādes.
“Ummmm. Ir mana daktera vizītes diena. Lēnā garā taisāmies, iesim. Zvans. Atbildu. ‘We’re calling to reschedule your appointment, what day would work for you?’ Prasu, kāpēc atceļ. Pateica, ka dakteris esot aizgājis mājās,” raksta sieviete.
Viņa neslēpj sašutumu, norādot, ka pēc ilgas gaidīšanas šāda attieksme liekot justies “uz pakaļas”. “Šis murgs nekad nebeigsies. Vnk wtf,” piebilst ieraksta autore.
Komentāros citi cilvēki dalās līdzīgā pieredzē. Kāda sieviete stāsta, ka pierakstījusies pie ārstes Rīgā un ilgi gaidījusi vizīti, taču vēlāk saņēmusi zvanu, ka daktere “izdomājusi”, ka konkrētajā vakarā nestrādās. Piedāvātais jaunais datums viņai nederējis, jo tajā laikā viņa jau būšot prom.
Vairāki komentētāji uzsver, ka šāda situācija šķiet īpaši netaisnīga, jo sabiedrībā bieži tiek runāts par pacientu necieņu, ja viņi neierodas uz vizītēm. “Visi vienmēr runā par pacientu necieņu, kad neierodas. Bet šis arī liekas ļoti nepareizi. Nav jau manikīrs, kurš pagaidīs nedēļu turpu vai šurpu,” raksta kāda komentētāja.
Ieraksta autore komentāros atzīst, ka viņu visvairāk nogurdinot neziņa un gaidīšana. “Nav šis, būs cits. Vienkārši tā gaidīšana. Jūtos kā laika bumba. Katra nākošā galvassāpe liekas kā pēdējā, liekas, ka ķermenis padodas. Dzīvoju ar mazliet paniku sirdī katru dienu, domājot, vai šodien ir tā diena, kad atkal viss aizies grīstē,” viņa raksta.
Daļa komentētāju iesaka neatlikt palīdzības meklēšanu, ja sāpes kļūst ļoti stipras. “Varbūt ER ir opcija, kad uznāk tā lielā sāpe? Zinu, cik baisas var būt galvassāpes, mokos ar migrēnu jau daudzus gadus,” iesaka kāda sieviete.
Citi gan pieļauj, ka ārstam varēja būt steidzami privāti apstākļi vai slikta pašsajūta. “Varbūt slikti jutās, vai kas steidzams notika… visādi var gadīties,” raksta kāds komentētājs. Vēl kāds norāda, ka citu cilvēku privāto dzīvi pa telefonu pacientam nevajadzētu skaidrot.
Tomēr autore uzsver, ka problēma neesot tikai pašā vizītes atcelšanā, bet arī saziņas tonī un attieksmē. “Situācijas var būt dažādas, apstākļi dažādi, nešaubos, ka var būt situācijas, kad jāatceļ un viss. Bet pēc zvana, sarunas un attieksmes ir skaidrs, ka mani kā pacientu tikko nometa novārtā,” viņa skaidro.
Diskusijā izskan arī ironiski komentāri — kāds iesaka “braukt pie ārsta mājās”, cits joko par “reverso mājas vizīti”. Taču vairāki cilvēki nopietni atzīst, ka šādas situācijas liek meklēt citu ārstniecības iestādi vai ārstu.
Kāda komentētāja norāda, ka viņai pašai vizīte pārcelta jau otro reizi. “Gribas vienkārši atrast kādu, kam rūp un zinās, ko iesākt,” viņa raksta. Cita dalās ar pieredzi, ka Lūkina klīnika divas reizes pēc kārtas dienu pirms apmeklējuma atcēlusi vizīti, un trešo reizi viņa vairs neriskējusi.
Kopumā komentāri rāda, ka pacientiem īpaši sāpīga ir ne tikai vizītes atcelšana, bet arī sajūta, ka viņu laiks, gaidīšana un veselības satraukums netiek uztverts nopietni. Cilvēki atzīst — ārsti arī ir cilvēki, un neparedzētas situācijas var gadīties, taču pacienti sagaida skaidru, cieņpilnu komunikāciju un reālu risinājumu, nevis vienkāršu pārcelšanu uz nenoteiktu nākotni.