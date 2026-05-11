Kremlis īsteno plašu graujošu plānu: vienā no atbalstītājvalstīm izplatās paziņojums
Armēnija pirms gaidāmajām parlamenta vēlēšanām nonākusi pastiprināta Krievijas spiediena apstākļos. Kā vēsta “Dialog.UA”, Maskava īstenojot plašu hibrīdkara taktiku, lai nepieļautu Erevānas attālināšanos no Krievijas un virzību Rietumu virzienā.
Publikācijā norādīts, ka Kremlis varētu izmantot dezinformāciju, ekonomisko spiedienu, sociālo tīklu kampaņas un Kremlim lojālu politisko spēku atbalstīšanu. Mērķis — vājināt pašreizējo proeiropeisko vadību un panākt Krievijai izdevīgu politisko ietekmi nākamajā parlamentā.
Īpaša loma esot atvēlēta “Telegram” kanāliem un sociālajiem tīkliem, kuros tiek izplatīti vēstījumi par “Rietumu draudiem” un Armēnijas iespējamu “teritoriju atdošanu”. Tāpat kā spiediena instruments tiek minēta Armēnijas atkarība no Krievijas energoresursiem un loģistikas.
Gaidāmās vēlēšanas Armēnijai var kļūt par būtisku pārbaudījumu — vai valsts saglabās neatkarīgu un proeiropeisku kursu, vai arī atkal nonāks ciešākā Kremļa ietekmē.