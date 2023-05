Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien noraidīja Maskavas apgalvojumus, ka Ukraina būtu sarīkojusi dronu triecienu Krievijas autoritārā līdera Vladimira Putina rezidencei Kremlī.

“Mēs neuzbrūkam ne Putinam, nedz Maskavai, mēs cīnāmies savā teritorijā, aizstāvam savus ciematus un pilsētas. Mums ieroču nepietiek pat tam. Tāpēc – mēs neuzbrukām Putinam. Mēs to atstājam tribunāla ziņā,” žurnālistiem ar Ziemeļvalstu līderiem kopīgajā preses konferencē Helsinkos sacīja Zelenskis.

“Mēs cīnāmies par savu valsti un tikai savā zemē,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

Kremlin says Kyiv attempted an assassination of Putin. Yet another video of the attack. Developing story. Retaliation likely. pic.twitter.com/eEeaJbUKNo

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 3, 2023