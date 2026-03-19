Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Vieglai uzkodai! Dārzeņu smēriņš ar valriekstiem 0

LA
23:18, 19. marts 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Šī vienkāršā recepte gavēņa laikam (un ne tikai) ir no saimnieces Evijas Novicānes krājuma. Viņa teic – gatavojot ēdienus bez gaļas, jāliek kaut kas vietā, tāpēc šoreiz aicina izmantot austrumu garšvielas.

Sastāvdaļas

2 vidēji sīpoli
2–3 nelieli burkāni
200–300 g šampinjonu
liela sauja valriekstu
olīveļļa cepšanai
Austrumu garšvielas: kumīns (ķimenes), kurkuma, koriandrs, nedaudz čili vai Garam Masala maisījuma
sāls, melnie pipari

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
Sagriež sīpolus un apcep pannā, līdz tie caurspīdīgi. Atsevišķi apcep rupji sarīvētus burkānus, līdz tie mīksti. Apcep arī sagrieztus šampinjonus, līdz sēņu šķidrums iztvaikojis. Visu saliek kopā un mazliet uzkarsē uz pannas, tad pieliek sakapātus vai veselus valriekstus un pacep pāris minūšu kopā ar dārzeņiem. Pievieno garšvielas.

Ļauj masai nedaudz atdzist, tad sablendē.

Ēd kopā ar krāsnī ceptiem kartupeļiem vai vārītiem rīsiem, vai kā smēriņu uz maizes.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.