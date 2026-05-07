Vladimirs Putins un Volodirims Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP)

“Vienīgais, kas viņus satrauc, ir klusums Sarkanajā laukumā.” Zelenskis asi reaģē uz Krievijas vienpusējo “pamieru” 0

LETA
16:34, 7. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Komentējot Krievijas izsludināto vienpusējo pamieru 8. un 9. maijā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina uz Krievijas rīcību atbildēs “spoguļveidīgi”.

Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar to, ka Krievijā tiek svinēta Uzvaras diena.

Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju. “Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi,” piebilda Zelenskis.

Ukrainas prezidents norādīja, ka Krievija šodien raidīja pret Ukrainu aptuveni 100 dronus, kas “liecina, ka Krievija nopietni neapsver pamieru”, ko Kijiva vienpusēji ir izsludinājusi kopš 6. maija. “Vienīgais, kas turpina satraukt Krievijas vadību, ir īsais klusums Sarkanajā laukumā,” secināja Zelenskis.

“Ukraina rīkosies godīgi. Mēs piedāvājam klusumu kopš 6. maija. Vakar un šodien Krievija šo režīmu pārkāpj. Atbildot uz Krievijas triecieniem, mēs piemērosim tāldarbības sankcijas, un, atbildot uz Krievijas gatavību pāriet uz diplomātiju, mēs iesim diplomātijas ceļu,” savā “Telegram” kanālā paziņoja Zelenskis.

Nākamajā ierakstā Zelenskis norādīja, ka šodien tika piemērotas Ukrainas “tāla darbības rādiusa sankcijas”, tostarp 1500 kilometru attālajā Permā, kur vietējās varasiestādes ziņoja par dronu uzlidojumu rūpniecības uzņēmumam.

