"Vienīgais, kas viņus satrauc, ir klusums Sarkanajā laukumā." Zelenskis asi reaģē uz Krievijas vienpusējo "pamieru"
Komentējot Krievijas izsludināto vienpusējo pamieru 8. un 9. maijā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina uz Krievijas rīcību atbildēs “spoguļveidīgi”.
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar to, ka Krievijā tiek svinēta Uzvaras diena.
Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju. “Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi,” piebilda Zelenskis.
“Ukraina rīkosies godīgi. Mēs piedāvājam klusumu kopš 6. maija. Vakar un šodien Krievija šo režīmu pārkāpj. Atbildot uz Krievijas triecieniem, mēs piemērosim tāldarbības sankcijas, un, atbildot uz Krievijas gatavību pāriet uz diplomātiju, mēs iesim diplomātijas ceļu,” savā “Telegram” kanālā paziņoja Zelenskis.
Nākamajā ierakstā Zelenskis norādīja, ka šodien tika piemērotas Ukrainas “tāla darbības rādiusa sankcijas”, tostarp 1500 kilometru attālajā Permā, kur vietējās varasiestādes ziņoja par dronu uzlidojumu rūpniecības uzņēmumam.