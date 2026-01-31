Foto: aculiecinieka iesūtītie attēli

FOTO. Visa pamale dūmos, neskaitāmas ugunsdzēsēju automašīnas – Rīgā deg angārs 0

LETA/LA.LV
17:17, 31. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Angārā Viskaļu ielā, Rīgā, sestdien izcēlies ugunsgrēks, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Kokteilis
Veiksme finanšu jautājumos: šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji drīzumā sajutīs likteņa dāsnumu
TV24
Nebūtu ASV, mēs būtu nobombardēti: Slaidiņš atklāj, kāpēc Eiropa ir pilnībā atkarīga no ASV
Kokteilis
Viņi ir dzimuši šajos 4 mēnešos – cilvēki ar nevaldāmu spēku un bīstamu ietekmi uz citiem
Lasīt citas ziņas

VUGD pārstāvji norāda, ka ugunsgrēks patlaban ir lokalizēts. Izsaukums saņemts plkst. 15.49. Notikuma vietā dega angārs 500 kvadrātmetru platībā. Plkst. 16.48 liesmu izplatīšanās ierobežota. Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā, patlaban notiek konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi.

Notikuma vietā ieradušies mediķi un policija, taču, kā norādīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji, cietušo neesot.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Divu automašīnu sadursme Ogres novadā: negadījumā iesaistīts arī Valsts policijas auto
Saulīte mūs lutinās, taču aukstums arī liks par sevi manīt. Laika prognoze svētdienai
Ķīnas raķetes “Zhuque-3” atlūzas ir nokritušas – fakts, kur tas ir noticis, latviešiem liek pasmaidīt

Valsts policija ziņo, ka slēgta satiksme posmā no Čiekurkalna 1. līnijas līdz Čiekurkalna 2. līnijai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Divu automašīnu sadursme Ogres novadā: negadījumā iesaistīts arī Valsts policijas auto
Saulīte mūs lutinās, taču aukstums arī liks par sevi manīt. Laika prognoze svētdienai
Ķīnas raķetes “Zhuque-3” atlūzas ir nokritušas – fakts, kur tas ir noticis, latviešiem liek pasmaidīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.