FOTO. Visa pamale dūmos, neskaitāmas ugunsdzēsēju automašīnas – Rīgā deg angārs 0
Angārā Viskaļu ielā, Rīgā, sestdien izcēlies ugunsgrēks, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD pārstāvji norāda, ka ugunsgrēks patlaban ir lokalizēts. Izsaukums saņemts plkst. 15.49. Notikuma vietā dega angārs 500 kvadrātmetru platībā. Plkst. 16.48 liesmu izplatīšanās ierobežota. Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā, patlaban notiek konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi.
Notikuma vietā ieradušies mediķi un policija, taču, kā norādīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji, cietušo neesot.
Valsts policija ziņo, ka slēgta satiksme posmā no Čiekurkalna 1. līnijas līdz Čiekurkalna 2. līnijai.