Manuprāt, viena no situācijām, kuru nevēlas piedzīvot gandrīz neviens autovadītājs, ir aizmirst pēc degvielas uzpildes no bākas izņemt uzpildes pistoli un uzsākt braukšanu. Taču, kā izrādās, tieši tā daudziem autovadītājiem mēdz gadīties. Tas bieži vien notiek steigas, noguruma vai vienkārši neuzmanības dēļ.
Bet, kā rīkoties šādā situācijā, vai tā ir traktējama kā ceļu satiksmes negadījums, un kas sedz radītos zaudējumus? Lai noskaidrotu atbildes uz šiem jautājumiem, sazinājos gan ar lielākajām Latvijas degvielas uzpildes stacijām (DUS), gan Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju.
AS “VIADA Baltija” pārstāvis Kaspars Tupiņš atzīst, ka ar šādiem gadījumiem nākas sastapties visai regulāri.
Kā norāda teju visas stacijas, pirmā un svarīgākā rīcība šajā situācijā ir par notikušo informēt DUS darbinieku. Kā norāda “Circle K” vides, veselības un drošības departamenta vadītājs Baltijas valstīs Andrejs Alts, DUS darbinieki atbilstoši iekšējiem procesiem noformē nepieciešamo
dokumentāciju par negadījumu un informē policiju.
AS “VIRŠI-A” pārstāve Undīne Priekule uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt pistoli savienot vai salabot paša spēkiem. “Šāda rīcība var radīt apdraudējumu citiem klientiem un personālam. Praksē ir bijuši gadījumi, kad pēc patstāvīgi “salabotas” pistoles nākamajam klientam degviela sāk tecēt garām, radot bīstamu situāciju,” skaidro Priekule.
“Neste Latvija” pārstāvis norāda, ka neraugoties uz to, ka “Neste” stacijās šādi negadījumi notiek salīdzinoši reti, fiksējot pistoles izraušanu, sūkņu tehnoloģija automātiski aptur degvielas plūsmu. Ja kāda iemesla dēļ degviela turpina plūst, sūknim ir avārijas poga, kas ir nekavējoties jānospiež.
Kas attiecas uz zaudējumu izmaksām, tad, kā skaidro staciju pārstāvji, degvielas pistoles remonts parasti maksā no 50 līdz 100 eiro, atkarībā no bojājuma apmēra. Taču, ja situācija ir nopietnāka un inerces rezultātā bojātas arī citas iekārtas vai degvielas sūkņa konstrukcija, izmaksas var būt būtiski lielākas. “KOOL Latvija” skaidro, ka parasti tās ir summas aptuveni no 60 līdz 300 eiro.
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atzīmē, ka ņemot vērā, ka negadījuma rezultātā tiek bojāta trešās personas manta (DUS aprīkojums), autovadītājam par notikušo ir jāziņo Valsts policijai.
Viņi norāda, ka OCTA sedz trešajām personām, šajā gadījumā DUS, ceļu satiksmes negadījumā nodarītos mantiskos zaudējumus, un DUS kā cietušais var pieteikt zaudējumu vainīgās puses OCTA apdrošinātājam.