Tramps devis rīkojumu izstrādāt plānu ātrai Irānas sakāvei: tiek apsvērti divi iespējamie scenāriji 0
Pastiprinot ASV militāro klātbūtni Tuvajos Austrumos, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izvērtē vairākus iespējamos scenāriju, kā izdarīt spiedienu uz Irānu, sākot no spēka demonstrācijas līdz plaša mēroga gaisa triecieniem, vēsta “Dialog.ua”.
ASV prezidents Donalds Tramps ir pavēlējis izstrādāt plānu ātrai militārai operācijai pret Irānu, kam vajadzētu palielināt spiedienu uz režīmu, neizraisot ilgstošu karu, ziņo laikstraksts “The Wall Street Journal”. Baltajā namā uzsver, ka šādai kampaņai būtu jābūt īslaicīgai, skaidri demonstrējot spēku un apņēmību.
Avoti norāda, ka iespējamā trieciena galvenais uzdevums būtu nodarīt Irānai pietiekami nopietnu kaitējumu, lai tā būtu spiesta piekāpties Vašingtonas prasībām. Tas attiektos gan uz Irānas kodolprogrammas tālāku ierobežošanu, gan uz iekšpolitikas jautājumiem, tostarp bargu represiju pret masu protestu dalībniekiem izbeigšanu.
Divi iespējamie scenāriji
Starp apspriestajām iespējām ir tā sauktais “lielais plāns”, ko kopīgi izstrādājuši Baltais nams un Pentagons. Tas paredzētu plašu gaisa triecienu sēriju pret Irānas režīma stratēģiskajiem objektiem, tostarp infrastruktūru un Islāma revolūcijas gvardes korpusa komandcentriem.
Vienlaikus tiek apsvērts arī ierobežotāks scenārijs – triecieni pret simboliski un politiski nozīmīgiem mērķiem. Šāds variants ļautu saglabāt eskalācijas iespēju gadījumā, ja Irāna, kas oficiāli noliedz centienus izstrādāt kodolieročus, atteiktos pieņemt ASV piedāvātos nosacījumus.
Turklāt ASV prezidents apsprieda iespēju, ka vienkārša militārā spēka palielināšana un gatavības uzbrukt demonstrēšana varētu kļūt par pietiekamu instrumentu, lai piespiestu Irānas vadību piekāpties, neuzsākot militāras darbības.
Ideja par Irānas augstākā līdera sagūstīšanu
Atsevišķi WSJ avoti komentējuši arī idejas par iespējamu operāciju, kuras laikā tiktu aizturēts Irānas augstākais līderis Alī Hāmenejī. Šis scenārijs esot salīdzināts ar operāciju Venecuēlā, kuras laikā tika aizturēts Maduro.
Tomēr ASV amatpersonas atzīst, ka šāda operācija Irānā būtu ievērojami sarežģītāka, jo Hāmenejī aizsardzība ir daudz stingrāka, valsts ģeogrāfija sarežģītāka, bet Taherāna atrodas tālu no piekrastes. Turklāt pat augstākā līdera gāšana negarantētu, ka jaunā vara būtu atvērtāka dialogam ar Rietumiem.
Jau iepriekš vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka cer izvairīties no militāras rīcības pret Irānu, kas brīdinājusi, ka, atbildot uz jebkādu triecienu, veiks uzbrukumus ASV bāzēm un aviācijas bāzes kuģiem.
Tramps sacīja, ka runā ar Irānu, un atstāja atklātu iespēju izvairīties no militāras operācijas.
ASV prezidents iepriekš bija brīdinājis, ka Teherānai “laiks iet uz beigām” un ka Savienotās Valstis sūta uz reģionu karaflotes “armādu”.
Uz jautājumu, vai viņš rīkos sarunas ar Irānu, Tramps atbildēja žurnālistiem: “Man [sarunas] ir bijušas, un es tās plānoju.”
“Mums ir [karaflotes trieciena] grupa, kas dodas uz vietu, ko sauc par Irānu, un cerams, ka mums to nevajadzēs izmantot,” piebilda ASV prezidents, runājot ar žurnālistiem dokumentālās filmas par savu sievu Melāniju pirmizrādē.