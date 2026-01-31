“Cik ilgi man jāsalst pieturā???” Izrādās, autobusiem ir paredzēts kavēt, bet vai tie drīkst atiet pirms laika? 0
TV24 skatītāja piedzīvojusi nelāgu situāciju – autobuss vairākas reizes atiet pirms noteiktā laika. Vai tā drīkst? Raidījumā “Rīga runā” atbild Džineta Innusa, “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja.
Skatītāja stāsta, ka viņas pusē ir uzradušās “zaļās rociņas” – pieturas, kurās šoferis apstājas pēc pieprasījuma. Tomēr tas radījis jaunu problēmu – autobusi atiet pirms noteiktā laika. “Divas, trīs, dažreiz pat četras minūtes ātrāk autobuss ir aizgājis. Cik ilgi šajā salā man jāiet ātrāk uz pieturu, lai es nenokavētu autobusu?”
Innusa pauž, ka šādas situācijas nedrīkst būt. Šādos gadījumos ir jāziņo, kurš autobuss un kurā pieturā tas ir aizgājis ātrāk. Kavēt drīkst, bet aiziet ātrāk gan nē. Kustību saraksts ir izveidots tā, lai autobuss pieturā ierastos ar dažu minūšu kavējumu, bet, iekļaujoties robežās.
Sīkāk uzzini video!