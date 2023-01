Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay.com

Viltus policisti cenšas iztukšot iedzīvotāju banku kontus







Valsts policija turpina saņemt informāciju no iedzīvotājiem, kuriem no it kā policijas numura zvanījuši krievu valodā runājoši krāpnieki, uzdodoties par policistiem, informēja policija.

Parasti šie viltus policisti apgalvo, ka zvana saņēmēja bankas kontā ir konstatētas nelikumīgas darbības. Bieži vien pēc brīža iedzīvotājam piezvana jau kāds cits noziedzīgās grupas dalībnieks, kas apgalvo, ka zvana no bankas.

Šie noziedznieki nolūkā izkrāpt naudu var izmantot dažādas metodes un stāstus, lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, izvilinātu personas datus un piekļuves datus banku kontiem.

Krāpnieki ar numuru viltošanas tehnoloģiju atdarina dažādu Valsts policijas struktūrvienību tālruņa numurus. Zvana saņēmēja telefona ekrānā redzams, ka ienākošais zvans ir no policijas, taču patiesībā parasti šie krāpnieki atrodas ārvalstīs. Turklāt viņi var atdarināt arī kāda uzņēmuma vai iestādes nosaukumu.

Telefonkrāpnieki uzdodas arī par finanšu uzraugiem, kompānijas “Google” darbiniekiem un citu iestāžu un uzņēmumu speciālistiem.

Iedzīvotājiem jāatceras, ka ne policijas, ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai noskaidrotu pieejas datus bankas kontiem – kredītkaršu numurus, PIN kodus, “Smart-ID” piekļuves kodus, CVC kodus un tamlīdzīgi.

Saņemot šādu aizdomīgu zvanu, ieteicams to pārtraukt.

Tāpat nekādā gadījumā pēc svešinieku pieprasījuma nedrīkst savā datorā instalēt tādas programmatūras kā “AnyDesk” un “TeamViewer”, ar kuru palīdzību krāpnieki var attālināti pieslēgties bankas kontam un veikt noziedzīgas darbības ar finanšu līdzekļiem.

Savukārt noziedznieku atsūtītās saites un e-pastu pielikumi var saturēt datorvīrusus, tāpēc nevajag tos vērt vaļā.

Tāpat policija aicina par šīm krāpšanām brīdināt savus tuviniekus, īpaši gados vecākus cilvēkus.