VIDEO. Futbola spēle, kas varēja beigties traģiski… Dzēris šoferis iebrauc Rēzeknes stadiona žogā
Ceturtdien futbola spēles laikā Rēzeknes olimpiskā centra stadiona žogā iebraucis iereibis transportlīdzekļa vadītājs, liecina sociālajos medijos publicētais video un policijas sniegtā informācija.
Video redzams, ka automašīna ar Lielbritānijas numuriem nobrauc no ceļa, apgāžas un ietriecas stadiona žogā, to sabojājot. Avārijas laikā stadionā notika futbola spēle.
Savukārt Valsts policija ziņo, ka likumsargi ceturtdien ap plkst.15.10 saņēma informāciju par negadījumu Stacijas ielā. Policijas rīcībā ir informācija, ka automašīnas “Lexus” vadītājs, iespējams, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
Vienlaikus gan izrādījies, ka šoferis ir bijis pamatīgā dzērumā. Likumsargi, notikuma vietā pārbaudot vadītāju, konstatēja, ka persona pie spēkrata stūres bija sēdusies, būdama 1,88 promiļu reibumā.
Policijā saistībā ar šo notikumu sākts administratīvā pārkāpuma process un kriminālprocess. Likumsargi turpina noskaidrot notikušā apstākļus.