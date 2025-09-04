#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Kā es varu būt vainīgs, ja man pretī brauc piedzēries cilvēks?” Dzērājšoferis izraisa avāriju, bet apdrošinātājs un policija vaino cietušo 0

19:29, 4. septembris 2025
Vasaras sākumā peldēšanās vieta Jurģim kļuva par katastrofu: pretī braucošais “Peugeot” vadītājs ietriecās viņa automašīnā. Tagad apdrošinātājs atsakās maksāt pilnu kompensāciju, atsaucoties uz pretrunīgām liecībām, ziņo “Bez Tabu”.

Vasaras sākumā Jurģis ar bērniem devās peldēties. Pa grants ceļu viņam pretī brauca “Peugeot” vadītājs, kurš ietriecās Jurģa vadītajā “Volvo”. Pēc negadījuma tika izsaukta policija.

Jurģis “Bez Tabu” stāsta, ka policija abiem šoferiem nomērījusi alkohola daudzumu izelpā. Izrādās, ka “Peugeot” automašīnas vadītājs bija alkohola reibumā — viņam konstatētas teju 1,5 promiles. Tajā brīdī viņš automašīnu nedrīkstēja vadīt ne tikai reibuma dēļ, bet arī lieguma dēļ — viņam bija neapmaksāts sods.

Valsts policija pirmajā lēmumā Jurģi atzina par cietušo, bet “Peugeot” vadītāju — par negadījuma izraisītāju. Pēc sadursmes Jurģa automašīna vairs nav lietojama. Viņa automašīnai bija “Balcia” OCTA apdrošināšana, un sadauzītās automašīnas tāme bija gandrīz četri tūkstoši eiro.

Jurģis no “Balcia” sagaidīja pilna apmēra kompensāciju, taču apdrošinātājs piedāvāja tikai daļu no summas, uzskatot, ka Jurģis bijis līdzvainīgs negadījumā. Jurģam tas šķiet nepieņemami, jo “Peugeot” vadītājs brauca dzērumā.

Valsts policija galējā lēmumā norāda, ka “Peugeot” vadītāju nevar uzskatīt par pilnībā vainīgu, jo viņš sniedzis liecību, ka Jurģis iebraucis pretējā joslā. Tā kā ir pretrunīgas liecības, policijas rīcības iespējas ir ierobežotas.

Pret “Peugeot” vadītāju par braukšanu dzērumā ir uzsākts kriminālprocess.

